Переговори щодо вступу Фінляндії та Швеції в НАТО завершилися

Фінляндія та Швеція завершили переговори про вступ у Північноатлантичний альянс (НАТО). Завтра, 5 липня, члени Альянсу мають підписати протоколи про приєднання країн. Про це повідомляє пресслужба НАТО.

Потім протоколи про приєднання будуть надіслані до всіх країн НАТО для ратифікації відповідно до їхніх національних процедур. Обидві країни офіційно підтвердили свою готовність і здатність виконувати політичні, правові та військові зобов’язання та зобов’язання членства в НАТО.

Переговори велися між представниками НАТО і представниками Фінляндії та Швеції. Фінську делегацію очолили міністр закордонних справ Пекка Гаавісто та міністр оборони Антті Кайкконен, шведську – міністр закордонних справ Анн Лінде та державний секретар з питань оборони Ян-Олоф Лінд. Зустрічі для кожної країни проходили під головуванням помічника генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки Беттіни Каденбах.

Як повідомлялося, Швеція і Фінляндія погодилися подати одночасну заявку на членство в НАТО. Водночас у Росії вже почали погрожувати ядерною зброєю Фінляндії й Швеції, якщо ті вступлять до НАТО.

Путін також пообіцяв «дзеркальну відповідь» на вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.

Фінляндія планує встановити на своєму східному кордоні більш ефективну загорожу та збільшити кількість прикордонників, оскільки Кремль натякнув на можливу окупацію Польщі та Фінляндії.



