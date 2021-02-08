  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Роман Шрайк
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Погана новина для Андрія Єрмака

    • Роман Шрайк

      Журналіст

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Погана новина для Андрія Єрмака

    Зеленський неохоче розлучається з людьми зі свого оточення, але...

    Мовою оригіналу

    На РБК-Украина вышел текст про состояние дел в ОПЗЖ. Честно говоря, ничего особо нового про пророссийскую партию я не прочитал, но вот этот кусок, касающийся санкций против «каналов Медведчука», выделю:

    «Во власти в целом и у президента в частности стало гораздо больше определенности в последнее время. Интересно, что, например, глава ОП Андрей Ермак узнал о блокировании телеканалов за 30 минут до события.»

    Выделил потому, что тоже об этом слышал.

    И это плохая новость для Андрея Ермака, любящего обо всем быть в курсе, чтобы влиять на принятие решений.

    Если в этот раз его из цепочки исключили (как я понимаю, бан каналов готовили в РНБО и СБУ), значит и в других вопросах его положение может пошатнуться.

    Владимир Зеленский неохотно расстается с людьми из своего окружения, но такое недоверие (догадайтесь, чем оно может быть вызвано) – «звоночек».

    Джерело: блог Романа Шрайка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: СБУ РНБО Володимир Зеленський Андрій Єрмак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Марина Фарба
    Марина Фарба

    Мешканка Луганська

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Борислав Береза
    Борислав Береза

    Народний депутат 8 скликання

    Ігор Луценко
    Ігор Луценко

    Народний депутат 8 скликання

    Роман Шрайк
    Роман Шрайк

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies