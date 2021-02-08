Погана новина для Андрія Єрмака

Зеленський неохоче розлучається з людьми зі свого оточення, але...

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На РБК-Украина вышел текст про состояние дел в ОПЗЖ. Честно говоря, ничего особо нового про пророссийскую партию я не прочитал, но вот этот кусок, касающийся санкций против «каналов Медведчука», выделю:

«Во власти в целом и у президента в частности стало гораздо больше определенности в последнее время. Интересно, что, например, глава ОП Андрей Ермак узнал о блокировании телеканалов за 30 минут до события.»

Выделил потому, что тоже об этом слышал.

И это плохая новость для Андрея Ермака, любящего обо всем быть в курсе, чтобы влиять на принятие решений.

Если в этот раз его из цепочки исключили (как я понимаю, бан каналов готовили в РНБО и СБУ), значит и в других вопросах его положение может пошатнуться.

Владимир Зеленский неохотно расстается с людьми из своего окружения, но такое недоверие (догадайтесь, чем оно может быть вызвано) – «звоночек».

Джерело: блог Романа Шрайка

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