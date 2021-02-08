Родина Тарасюка зареєструвала бізнес через день після відкриття імпорту російського струму, – ТСК Ради

ТСК готує звернення до Національного агентства із запобігання корупції щодо нової перевірки Тарасюка на предмет конфлікту інтересів на посаді голови НКРЕКП

ТСК уже звернулася до СБУ щодо перевірки обставин реєстрації нового бізнесу сім’ї голови НКРЕКП

Рідний брат голови НКРЕКП Валерія Тарасюка 4 січня, на наступний день після початку імпорту електричної енергії з Білорусі, зареєстрував в Києві новий бізнес – ТОВ «Інтермідіарі Трейд».

Про це повідомив голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань виявлення причин кризи на енергоринку нардеп Валентин Наливайченко.

«У той час, коли Національний регулятор погрожує країні віяловими відключеннями, родина керівника цього державного органу відкриває новий бізнес. Наступного дня, 4 січня, після того, як перші кіловати з Білорусі зайшли на український ринок, рідний брат голови НКРЕКП Тарасюка реєструє в Києві нову компанію – ТОВ «Інтермідіарі Трейд», – повідомив нардеп на своїй сторінці в Facebook.

Голова ТСК наголосив, що імпорт був би неможливим, якби НКРЕКП за підписом Тарасюка за кільки тижнів до цього – 16 грудня 2020 року – не ухвалило постанову, яка легалізувала імпортні контракти.

За даними ТСК, нову компанію родити Тарасюків очолив давній бізнес-партнер голови НКРЕКП Руслан Сьомка.

«ТСК уже звернулася до Служби безпеки України та до державних контролюючих органів щодо перевірки обставин реєстрації нового бізнесу сім’ї голови НКРЕКП. А саме: яке джерело походження коштів на відкриття нового бізнесу? Чи здійснює нова компанія операції з торгівлею електроенергії? Чи має вона господарські відносини з відомими для нашої ТСК компаніями-імпортерами?», – повідомив Наливайченко.

Також за його словами, окремо ТСК готує звернення до Національного агентства із запобігання корупції щодо нової перевірки Валерія Тарасюка на предмет конфлікту інтересів на посаді голови НКРЕКП.

Нагадаємо, влітку 2020 року ТСК заявила про конфлікт інтересів у голови НКРЕКП Валерія Тарасюка через енергетичний бізнес його брата. Зокрема мова йшла про дві компанії – «Еф Енд Ем Україна» и «Трест Київелектромонтаж», які активно працювали на енергоринку в той час як Валерій Тарасюк очолював комісію.

Після опублікування ТСК даних про ці компанії, обидві ліцензії на торгівлю струмом були відразу анульовані.