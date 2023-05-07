Пригожин і снаряди
«Вагнерівцям» таки дадуть снаряди та ще й Суровікіна
Дія перша.
Пригожин в оточенні трупів: Подивіться! Усі померли! Снарядів нема! Шойгу та Герасимов – п***раси!
Розкланяється, йде.
Дія друга.
Пригожин серед майбутніх трупів: До 9 травня Бахмут взяти не вдасться. Нема снарядів. 10 травня ми підемо з міста, хай Шойгу сам воює!
Розкланюються, йдуть.
Дія третя.
Кадиров: Пригожин мені брат, але він поганий чоловік. Ми, солдати Путіна, готові зайти до Бахмута замість нього.
Пригожин (пише Шойгу): Прошу замість «Вагнера» завести до Бахмута героїв-кадировців.
Сміється, йде.
Дія четверта.
Кадиров на тлі квітучої резиденції: Пригожин дуже погана людина і майже не брат мені вже. Нехай сидить у Бахмуті, мої воїни вже мчать на зміну. Чекайте, коли прибудуть, нікуди не йдіть. Можливо, це відбудеться навіть цього року. До речі, я дам багато грошей вагнерівцям, якщо вони перейдуть до мене і залишаться воювати в Бахмуті.
Дія п'ята.
Знову Кадиров (пише Путіну): Прошу зняти підрозділи «Ахмата» з найнебезпечніших напрямків Кавказьких гір і перекинути в Бахмут.
Перевертає лист і щось крадькома дописує.
Дія шоста.
Пригожин: Нам дадуть снаряди та Суровікіна. Дякую, що дивилися на нашу виставу.
З-за лаштунків чути голос Кадирова: Дякую, Володимире Володимировичу.
Завіса.
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