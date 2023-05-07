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Вагнер йде з Бахмута. Терорист Пригожин визнав, що знову збрехав

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вагнер йде з Бахмута. Терорист Пригожин визнав, що знову збрехав
Пригожину пообіцяли дати озброєння та боєприпаси
фото з відкритих джерел

«Вагнерівці» відмовилися переходити до інших підрозділів «у нецензурній формі»

Ватажок приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин і його терористи отримала бойове розпорядження продовження штурму Бахмута. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на заяву Пригожина.

Як зазначається, Пригожину пообіцяли дати озброєння та боєприпаси. Зважаючи на все, він залишається в Бахмуті.

«Вагнерівці» відмовилися переходити до інших підрозділів «у нецензурній формі».

Як повідомлялося, куратор приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин фактично перейшов до відкритого шантажу військово-політичного керівництва Росії та стверджує, що «вагнерівці» покинуть позиції в Бахмуті вже 10 травня. 

За словами Пригожина, бойовики нібито й справді залишать позиції, якщо російські силовики не надішлють їм достатню кількість снарядів. Пригожин пожалівся, що найманці гинуть через «байдужість» міноборони РФ.

Найманці російської приватної компанії «Вагнер», що воюють в Україні, на початку року зіткнулися зі «снарядним голодом». Засновник ПВК Євген Пригожин звинуватив міністерство оборони у тому, що воно не постачає бойовикам у Бахмуті достатню кількість боєприпасів. Через це, за його словами, втрати зросли у кілька разів.

Нагадаємо, що нещодавно Пригожин взявся шантажувати військове керівництво Росії. В інтерв'ю російському пропагандисту Семену Пегову він заявив, що написав листа Шойгу та вказав: якщо в строк до 28 квітня не буде вирішено проблему з постачанням боєприпасів для «Вагнера», то ПВК залишить позиції в Бахмуті і оголить фронт. Що, на думку Пригожина, напередодні очікуваного контрнаступу ЗСУ може призвести до катастрофічних наслідків для Росії. Проте минув тиждень – і можливий відхід «вагнерівців» перенісся вже на 10 травня, що показує, що шантажу Пригожина не слід вірити. 

Теги: боєприпаси озброєння Бахмут ПВК Вагнера

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