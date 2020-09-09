  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Роман Шрайк
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Про що говорять результати останніх соцопитувань

    • Роман Шрайк

      Журналіст

    • Розсилка
    Про що говорять результати останніх соцопитувань

    Сюрпризом став рейтинг партії Ляшка

    Мовою оригіналу

    Местами удивительный опрос по выборам в парламент. Группа «Рейтинг».

    Первая четверка почти не отличается от того, что я вижу по закрытым опросам:

    • Слуги - 26
    • ОПЗЖ - 17
    • ЕС - 16
    • Батькивщина - 9
    А вот дальше сюрприз:
    • Радикальная партия Ляшко - 6

    Я понимаю, что у Ляшко в разгаре предвыборная кампания по Черниговскому округу, там он рвет всех и скоро мы его снова увидим в Раде. Но почему это так сильно отражается на общенациональном опросе - неясно. Рейтинг радикалов, который я видел до этого - около 3%.

    Еще из интересного:

    У Голоса 4.3%. Достаточно оптимистично, учитывая, что после ухода Вакарчука многие эту партию похоронили.

    Перемога Пальчевского - 2.1%. С одной стороны скромно, учитывая количество бабла, которое заливается в кампанию Пальчевского. С другой - все же больше нуля.

    Удар - 1.7%. Когда-то парламентская партия, с хорошим рейтом в Киеве, на национальном уровне не впечатляет. Правда, особо кампанию и не ведет.

    За майбутне - 1.4%. Уверен, что в некоторых регионах новый проект Коломойского, в который похоже вливается больше, чем в какой-либо другой, возьмет свое. Получит своих мэров, пройдет в местные советы. Но ведь прицел идет на парламентские, а тут пока по соотношению результат/затраты полный провал.

    Джерело: блог Романа Шрайка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    соцопитування рейтинг парламент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Антін Мухарський
    Антін Мухарський

    Український митець, письменник, шоумен

    Павло Розенко
    Павло Розенко

    ексвіцепрем'єрміністр України

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ