Про що говорять результати останніх соцопитувань
Сюрпризом став рейтинг партії Ляшка
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Местами удивительный опрос по выборам в парламент. Группа «Рейтинг».
Первая четверка почти не отличается от того, что я вижу по закрытым опросам:
- Слуги - 26
- ОПЗЖ - 17
- ЕС - 16
- Батькивщина - 9
- Радикальная партия Ляшко - 6
Я понимаю, что у Ляшко в разгаре предвыборная кампания по Черниговскому округу, там он рвет всех и скоро мы его снова увидим в Раде. Но почему это так сильно отражается на общенациональном опросе - неясно. Рейтинг радикалов, который я видел до этого - около 3%.
Еще из интересного:
У Голоса 4.3%. Достаточно оптимистично, учитывая, что после ухода Вакарчука многие эту партию похоронили.
Перемога Пальчевского - 2.1%. С одной стороны скромно, учитывая количество бабла, которое заливается в кампанию Пальчевского. С другой - все же больше нуля.
Удар - 1.7%. Когда-то парламентская партия, с хорошим рейтом в Киеве, на национальном уровне не впечатляет. Правда, особо кампанию и не ведет.
За майбутне - 1.4%. Уверен, что в некоторых регионах новый проект Коломойского, в который похоже вливается больше, чем в какой-либо другой, возьмет свое. Получит своих мэров, пройдет в местные советы. Но ведь прицел идет на парламентские, а тут пока по соотношению результат/затраты полный провал.
Джерело: блог Романа Шрайка