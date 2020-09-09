Про що говорять результати останніх соцопитувань

Сюрпризом став рейтинг партії Ляшка

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Местами удивительный опрос по выборам в парламент. Группа «Рейтинг».

Первая четверка почти не отличается от того, что я вижу по закрытым опросам:

Слуги - 26

ОПЗЖ - 17

ЕС - 16

Батькивщина - 9

А вот дальше сюрприз:

Радикальная партия Ляшко - 6

Я понимаю, что у Ляшко в разгаре предвыборная кампания по Черниговскому округу, там он рвет всех и скоро мы его снова увидим в Раде. Но почему это так сильно отражается на общенациональном опросе - неясно. Рейтинг радикалов, который я видел до этого - около 3%.

Еще из интересного:

У Голоса 4.3%. Достаточно оптимистично, учитывая, что после ухода Вакарчука многие эту партию похоронили.

Перемога Пальчевского - 2.1%. С одной стороны скромно, учитывая количество бабла, которое заливается в кампанию Пальчевского. С другой - все же больше нуля.

Удар - 1.7%. Когда-то парламентская партия, с хорошим рейтом в Киеве, на национальном уровне не впечатляет. Правда, особо кампанию и не ведет.

За майбутне - 1.4%. Уверен, что в некоторых регионах новый проект Коломойского, в который похоже вливается больше, чем в какой-либо другой, возьмет свое. Получит своих мэров, пройдет в местные советы. Но ведь прицел идет на парламентские, а тут пока по соотношению результат/затраты полный провал.

Джерело: блог Романа Шрайка

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