Рік після «Нормандської зустрічі»: тепер Зеленський має задіяти «план Б»

Поки немає ніякого іншого шляху, крім заморозки конфлікту на Донбасі

Мовою оригіналу

Ровно год назад, 9 декабря 2019 года, состоялся «нормандский саммит» с участием Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Украинская сторона жаждала этой встречи и поэтому ради нее предварительно наобещала российской с три короба. Как я понимаю, это сделал Андрей Ермак в общении с Владиславом Сурковым.

Потом Сурков на встрече будет кричать «мы так не договаривались!», а Андрей Богдан в интервью сокрушенно рассказывать, что «мы обманули Путина».

А тогда в Париж стороны ехали с надеждами. Путин – наконец-то втюхать ЛДНР на своих условиях, Зеленский – что его обаяние и пара фирменных шуточек растопят сердце российского гэбэшника и тот, вытирая слезы, махнет рукой, забирайте, мол, свои территории, чего уж там.

Но не вышло ни того, ни другого. Все, что произошло с тех пор - это обмен пленными, частичный отвод войск и прекращение огня, при котором все равно периодически гибнут люди.

В марте в интервью The Guardian Зеленский заявил, что на договоренности с Россией он отводит год. Год с момента «нормандской встречи». И этот срок сегодня истек.

Теперь должен быть задействован «план Б».

Судя по всему, это очень тайный план. Подозреваю, для того, чтобы его не похитили враги, план решили не просто засекретить, а даже не придумывать. Нет плана – нет утечек.

А если серьезно, пока нет никакого другого пути, кроме заморозки конфликта в том же состоянии. Потому что нельзя договориться с Путиным ни на каких условиях, кроме тех, которые будут поражением для Украины. Иначе ему это попросту не нужно. Миллион раз об этом писалось.

Поэтому переговоры увязают в трактовках «Минских соглашений», мы продолжаем требовать поддержания и усиления санкций против РФ и т.д, и т.п.

Такую стратегию приняли и воплощали в последние годы президентства Порошенко. Надеюсь, теперь это поняли и в офисе Зеленского. И нас не будет ждать еще один ворох «очень интересных идей».

Джерело: блог Романа Шрайка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.