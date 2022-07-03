Росія тимчасово окупувала всю Луганську область. Що це змінює?

Фронт став рівнішим, а це означає, що РФ доведеться знову пробивати головою стіну

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Итак. Россия полностью (но временно) оккупировала Луганскую область.

Что это меняет?

С военной точки зрения пусть рассказывают военные аналитики, я могу только сказать, что изгибы линии фронта, светящие карманами и грозящие котлами (которых наши, слава богу, раз за разом избегали), мне абсолютно не нравились. Теперь фронт ровнее, а это значит, что для создания новых карманов РФ придется снова пробивать головой стену. А голова от этого крепче не становится.

С политической точки зрения Путин может принять решение о проведении многострадального референдума о вхождении «Луганской республики» в РФ. Например, 11 сентября, в так называемый «единый день голосования».

Вот только фронт совсем рядом. И склады на оккупированных территориях будут взрываться все так же интенсивно. И вряд ли до сентября на этих самых территориях настанут тишь да благодать. Конечно, шизанутым нет предела, и можно побросать туалетную бумагу в урны и в таких условиях. Но как-то неаккуратненько получится.

К тому же братья по разуму из ДНР все еще далеки от поглощения путем разрушения всей Донецкой области. И наверняка в Кремле хотели бы провести 2 референдума в 1.

Но я не думаю, что полная оккупация Донецкой области когда-либо произойдет. Более того, надеюсь, что к 11 сентября фронт будет двигаться совсем в другом направлении.

Поэтому захват окрестностей Лисичанска пока лишь повод для слюнявых реляций с российских телеэкранов, и не более того.

Пусть Путин считает, что вот эти медленные прогрызания зубами бетона – это то, что ему нужно.

Как я уже писал:

«Стоит задача победить, но так, чтобы Путин не сделал резких движений.

Перефразируя поговорку, если крысу бросить в кипяток, она выпрыгнет, если опустить в теплую воду и медленно довести до кипения, она сварится.

Так что придется варить эту крысу медленно, потихоньку перемалывая российское вооружение до уровня кремневых ружей и палок-бросалок. Стачивая крысе зубы до состояния, когда будет неважно, сколько там нарожают бабы, если баборожденным воевать будет нечем»

Верю, что так и будет.

Джерело: блог Романа Шрайка

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