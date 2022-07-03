Нігерія відмовилася визнавати українські дипломи медиків

Студенти із Нігерії, яким довелося втікати від війни в України, зіткнулися з проблемами на батьківщині

Медично-стоматологічна рада Нігерії попередила студентів, які навчалися у вищих медичних навчальних закладах України очно, а після початку широкомасштабної агресії Росії проти України – онлайн, що дипломи, видані у 2022 році, не будуть визнаватися в країні. Відповідне повідомлення отримали студенти, які навчалися в Україні, пише BBC.

«Ми хочемо повідомити широкій громадськості, що медичні та стоматологічні дипломи, видані медичними навчальними закладами в Україні з 2022 року, не будуть визнаватися Медично-стоматологічною радою Нігерії, доки не відновиться звичайна академічна діяльність», – йдеться у повідомленні ради, яке було розіслане студентам.

Студент Мозес Дамілол Фегінтол, який навчався на шостому й останньому курсі Сумського державного університету України, розповів, що через розпочату Росією війну був змушений тікати з України. Хлопець скаржиться, що не може влаштуватися на роботу, бо отриманий в Україні диплом не визнають.

Загалом з України виїхали понад тисяча нігерійців, більшість із них – студенти. Зараз вони намагаються добитися від уряду скасування рішення про невизнання дипломів, отриманих в Україні, через те, що останній період навчання через війну відбувався онлайн.

Нагадаємо, 11 українських університетів увійшли до переліку найкращих університетів світу за версією QS World University Rankings 2022 року. За результатами цьогорічного рейтингу, який є одним з найпопулярніших у світі джерелом порівняльних даних про успішність університетів, найкращим українським закладом освіти визнаний Харківський національний університет ім. Каразіна. Університет увійшов до 541-550 позицій світового рейтингу.