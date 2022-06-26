Росія вже завтра офіційно опиниться в стані дефолту

Значного впливу на російські фінанси дефолт не матиме

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27 мая РФ должна была погасить долларовый долг, и сообщила, что сделала это досрочно.

Но деньги не дошли до адресатов.

30 дней, которые дополнительно даются на погашение, истекают, и это значит, что завтра Россия официально окажется в дефолте.

На всякий случай напомню, что гордое звание дефолтнутой страны в этом случае означает всего лишь еще одно позорное клеймо.

Значимого влияния на российские финансы оно не окажет. Нужно ждать, когда эмбарго перекроет поток нефтебаксов.

Хотя стоит отметить, что РФ пытается приблизить катастрофу, вводя газовое самоэмбарго. Пожелаем им удачи.

Джерело: блог Романа Шрайка

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