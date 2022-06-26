  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Роман Шрайк
  4. Росія вже завтра офіційно опиниться в стані дефолту
рус
    Думки вголос

    Росія вже завтра офіційно опиниться в стані дефолту

    • Роман Шрайк

      Журналіст

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Горде звання дефолтної країни для Росії означає лише ще одне ганебне тавро - Росія вже завтра офіційно опиниться в стані дефолту
    Горде звання дефолтної країни для Росії означає лише ще одне ганебне тавро

    Значного впливу на російські фінанси дефолт не матиме

    Мовою оригіналу

    27 мая РФ должна была погасить долларовый долг, и сообщила, что сделала это досрочно.

    Но деньги не дошли до адресатов.

    30 дней, которые дополнительно даются на погашение, истекают, и это значит, что завтра Россия официально окажется в дефолте.

    На всякий случай напомню, что гордое звание дефолтнутой страны в этом случае означает всего лишь еще одно позорное клеймо.

    Значимого влияния на российские финансы оно не окажет. Нужно ждать, когда эмбарго перекроет поток нефтебаксов.

    Хотя стоит отметить, что РФ пытается приблизить катастрофу, вводя газовое самоэмбарго. Пожелаем им удачи.

    Джерело: блог Романа Шрайка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Україна дефолт окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Висоцький
    Сергій Висоцький

    Народний депутат 8 скликання

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Михайло Гончар
    Михайло Гончар

    Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

    Олег Шамшур
    Олег Шамшур

    Надзвичайний та Повноважний Посол, заступник міністра закордонних справ України (2004–2005), посол України у США (2006–2010), посол України у Франції (2014–2020)

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росія вже завтра офіційно опиниться в стані дефолту