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  4. Обстріл Чернігівщини: рашисти зруйнували сховище з зерном (фото)
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    Події в Україні

    Обстріл Чернігівщини: рашисти зруйнували сховище з зерном (фото)

    Ангари та техніка аграріїв на Чернігівщині зазнали руйнування - Обстріл Чернігівщини: рашисти зруйнували сховище з зерном (фото)
    Ангари та техніка аграріїв на Чернігівщині зазнали руйнування
    фото: ДПСУ

    Внаслідок обстрілів пошкоджено сільгосптехніку

    Загарбники продовжують обстрілювати прикордоння України. Сьогодні вночі окупанти сім разів обстріляли Чернігівщину. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

    «Ворог вів вогонь з мінометів та ствольної артилерії по прикордонню Новгород-Сіверської, Семенівської та Сновської громад на Чернігівщині. Внаслідок обстрілу пошкоджено одне із сільськогосподарських підприємств Семенівського району», – йдеться в повідомленні.

    Згодом в ДПСУ повідомили, що ворог зруйнував сховище з зерном та пошкодив сільгосптехніку.

    «Ворог нищить зерно тогорічного врожаю і перешкоджає збору цьогорічного. Ангари та техніка аграріїв також зазнали руйнування як від влучання осколків, так і від спричиненої розривами пожежі», – додали у відомстві.

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    Обстріл Чернігівщини: рашисти зруйнували сховище з зерном (фото)
    Обстріл Чернігівщини: рашисти зруйнували сховище з зерном (фото)
    Обстріл Чернігівщини: рашисти зруйнували сховище з зерном (фото)
    Обстріл Чернігівщини: рашисти зруйнували сховище з зерном (фото)
    Обстріл Чернігівщини: рашисти зруйнували сховище з зерном (фото)
    фото: ДПСУ

    Нагадаємо, що сьогодні окупанти вдарили двома ракетами по Черкасах.

    По Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет. Одна з ракет потрапила в житловий будинок в Шевченківському районі столиці. Відомо про одного загиблого та шістьох постраждалих.

    Радник голови Офісу президента Олексій Арестович попередив, що сьогодні росіяни можуть увесь день атакувати Київ ракетами.

    Також під обстріл з артилерії потрапив Золочів на Харківщині.

    Теги: росія окупанти війна Чернігівщина обстріл зерно Україна окупація #stoprussia
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    Обстріл Чернігівщини: рашисти зруйнували сховище з зерном (фото)