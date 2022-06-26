Обстріл Чернігівщини: рашисти зруйнували сховище з зерном (фото)
Внаслідок обстрілів пошкоджено сільгосптехніку
Загарбники продовжують обстрілювати прикордоння України. Сьогодні вночі окупанти сім разів обстріляли Чернігівщину. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
«Ворог вів вогонь з мінометів та ствольної артилерії по прикордонню Новгород-Сіверської, Семенівської та Сновської громад на Чернігівщині. Внаслідок обстрілу пошкоджено одне із сільськогосподарських підприємств Семенівського району», – йдеться в повідомленні.
Згодом в ДПСУ повідомили, що ворог зруйнував сховище з зерном та пошкодив сільгосптехніку.
«Ворог нищить зерно тогорічного врожаю і перешкоджає збору цьогорічного. Ангари та техніка аграріїв також зазнали руйнування як від влучання осколків, так і від спричиненої розривами пожежі», – додали у відомстві.
Нагадаємо, що сьогодні окупанти вдарили двома ракетами по Черкасах.
По Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет. Одна з ракет потрапила в житловий будинок в Шевченківському районі столиці. Відомо про одного загиблого та шістьох постраждалих.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович попередив, що сьогодні росіяни можуть увесь день атакувати Київ ракетами.
Також під обстріл з артилерії потрапив Золочів на Харківщині.