Обстріл Чернігівщини: рашисти зруйнували сховище з зерном (фото)

Ангари та техніка аграріїв на Чернігівщині зазнали руйнування

Внаслідок обстрілів пошкоджено сільгосптехніку

Загарбники продовжують обстрілювати прикордоння України. Сьогодні вночі окупанти сім разів обстріляли Чернігівщину. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

«Ворог вів вогонь з мінометів та ствольної артилерії по прикордонню Новгород-Сіверської, Семенівської та Сновської громад на Чернігівщині. Внаслідок обстрілу пошкоджено одне із сільськогосподарських підприємств Семенівського району», – йдеться в повідомленні.

Згодом в ДПСУ повідомили, що ворог зруйнував сховище з зерном та пошкодив сільгосптехніку.

«Ворог нищить зерно тогорічного врожаю і перешкоджає збору цьогорічного. Ангари та техніка аграріїв також зазнали руйнування як від влучання осколків, так і від спричиненої розривами пожежі», – додали у відомстві.

Нагадаємо, що сьогодні окупанти вдарили двома ракетами по Черкасах.

По Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет. Одна з ракет потрапила в житловий будинок в Шевченківському районі столиці. Відомо про одного загиблого та шістьох постраждалих.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович попередив, що сьогодні росіяни можуть увесь день атакувати Київ ракетами.

Також під обстріл з артилерії потрапив Золочів на Харківщині.