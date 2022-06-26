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  4. Латвія розгорнула іспанські ракетні комплекси, аби захистити Балтійський регіон (фото)
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    Політика

    Латвія розгорнула іспанські ракетні комплекси, аби захистити Балтійський регіон (фото)

    Латвія розгорнула іспанські ракетні комплекси, аби захистити Балтійський регіон (фото)
    фото: twitter.com/Latvijas_armija

    Через російське вторгнення в Україну, Латвія посилює оборону

    Іспанія розмістила в Латвії батарею зенітних ракетних комплексів Nasams у рамках нарощування присутності НАТО у Балтійському регіоні. Про це повідомляють Національні збройні сили Латвії.

    «Сьогодні, 26 червня, у зв'язку з необхідністю зміцнення обороноздатності Балтійського регіону після російського вторгнення в Україну на базі ВПС ВПС США у Лієлварде», – йдеться у повідомленні.

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    Латвія розгорнула іспанські ракетні комплекси, аби захистити Балтійський регіон (фото)
    Латвія розгорнула іспанські ракетні комплекси, аби захистити Балтійський регіон (фото)

    До слова, міністерство оборони Латвії дало рекомендації жителям країни на випадок кризової ситуації в республіці. Відповідну інформацію було опубліковано на сайті військового відомства.

    Зокрема, міноборони порадило населенню запастись на перші три дні кризи водою, продуктами та предметами першої необхідності.

    Теги: росія окупанти НАТО Міноборони війна Латвія Іспанія Україна окупація #stoprussia
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    Латвія розгорнула іспанські ракетні комплекси, аби захистити Балтійський регіон (фото)