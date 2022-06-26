Латвія розгорнула іспанські ракетні комплекси, аби захистити Балтійський регіон (фото)

Через російське вторгнення в Україну, Латвія посилює оборону

Іспанія розмістила в Латвії батарею зенітних ракетних комплексів Nasams у рамках нарощування присутності НАТО у Балтійському регіоні. Про це повідомляють Національні збройні сили Латвії.

«Сьогодні, 26 червня, у зв'язку з необхідністю зміцнення обороноздатності Балтійського регіону після російського вторгнення в Україну на базі ВПС ВПС США у Лієлварде», – йдеться у повідомленні.

До слова, міністерство оборони Латвії дало рекомендації жителям країни на випадок кризової ситуації в республіці. Відповідну інформацію було опубліковано на сайті військового відомства.

Зокрема, міноборони порадило населенню запастись на перші три дні кризи водою, продуктами та предметами першої необхідності.