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    Думки вголос

    Обстрілом Києва Росія посилає сигнал учасникам саміту G7, він має бути прийнятий

    • Олексій Копитько

      радник Міністра оборони

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кремль знаходиться на відстані 450 км 700 метрів від кордону України у Сумській області - Обстрілом Києва Росія посилає сигнал учасникам саміту G7, він має бути прийнятий
    Кремль знаходиться на відстані 450 км 700 метрів від кордону України у Сумській області

    Після поразки на Росію має очікувати демілітаризація

    Мовою оригіналу

    Обстрелом Киева и других городов российская власть пытается передать привет участникам саммита G7 и готовит фон для саммита НАТО.

    Мол, бойтесь, мы будем эскалировать.

    Думаю, этот сигнал должен быть принят, расшифрован и послан назад в такой интерпретации.

    Если пометить на карте точки, где гнездятся твари, атакующие наши мирные города (в первую очередь – это Шайковка в Калужской области для атак со стороны Беларуси и Энгельс в Саратовской для атак с акватории Каспийского моря), то получается не что иное, как граница минимальной зоны демилитаризации России после ее неизбежного поражения.

    Минимальной, потому что Шайковка очень близко – 210 км от нашей границы. Западные партнеры, когда оценивали динамику накопления войск РФ, оперировали цифрой в 400 км. Хорошая цифра.

    Особенно если учесть, что Кремль находится на расстоянии 450 км 700 метров от границы Украины в Сумской области. А граница «Новой Москвы» в 375 км.

    Размещение столицы государства на рубеже зоны демилитаризации – это большой риск. Даже этот скрин намекает, что есть прекрасные города для переноса столицы РФ.

    Например, очень гармонично смотрится Казань.

    Джерело: блог Олексія Копитько

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    Теги: росія окупанти НАТО війна Україна окупація #stoprussia
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    Обстрілом Києва Росія посилає сигнал учасникам саміту G7, він має бути прийнятий