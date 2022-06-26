Обстрілом Києва Росія посилає сигнал учасникам саміту G7, він має бути прийнятий

Після поразки на Росію має очікувати демілітаризація

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Обстрелом Киева и других городов российская власть пытается передать привет участникам саммита G7 и готовит фон для саммита НАТО.

Мол, бойтесь, мы будем эскалировать.

Думаю, этот сигнал должен быть принят, расшифрован и послан назад в такой интерпретации.

Если пометить на карте точки, где гнездятся твари, атакующие наши мирные города (в первую очередь – это Шайковка в Калужской области для атак со стороны Беларуси и Энгельс в Саратовской для атак с акватории Каспийского моря), то получается не что иное, как граница минимальной зоны демилитаризации России после ее неизбежного поражения.

Минимальной, потому что Шайковка очень близко – 210 км от нашей границы. Западные партнеры, когда оценивали динамику накопления войск РФ, оперировали цифрой в 400 км. Хорошая цифра.

Особенно если учесть, что Кремль находится на расстоянии 450 км 700 метров от границы Украины в Сумской области. А граница «Новой Москвы» в 375 км.

Размещение столицы государства на рубеже зоны демилитаризации – это большой риск. Даже этот скрин намекает, что есть прекрасные города для переноса столицы РФ.

Например, очень гармонично смотрится Казань.

Джерело: блог Олексія Копитько

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