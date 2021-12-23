Пресконференція Путіна: тривожно, як взимку 2014 року

Кремль висловив фактичний ультиматум Києву щодо зміни Конституції

Путін на своїй щорічній пресконференції продовжив бряцкати зброєю і лякати світ новою війною.

Він чітко дав зрозуміти, що нова ескалація на Донбасі не просто можлива, а розглядається ним як вельми вірогідний сценарій.

Безумовно, в цих заявах є елемент блефу, як завжди у Путіна, аби підняти ставки в розмові з США, НАТО, G7, ЄС.

В той же час він, як і в березні 2014 виклав чіткий план, під яким соусом готується черговий напад на Украіну.

Кремлівський маніяк сьогодні заявив, що:

вони не могли в 14-му відмовити кримчанам у захисті, після перевороту (знову це слово про події на Майдані);

що Украіну було створено державу, куди засунули історично російські території;

що складається враження що в Україні готують третю військову операцію і ми маємо на це реагувати;

РФ має подбати про перспективи своєї безпеки, а не жити весь час з оглядкою на Украіну і дивитися, коли довбане;

Він висловив фактичний ультиматум Києву щодо зміни Конституції.

Чому саме зараз? Путін завжди вставляє ніж в спину, коли Україна слабшає

В останні дні ми стали слабкіші як держава. Зеленський, замість стати Верховним Головнокомандуючим і об’єднати країну перед обличчям небезпеки, розколює суспільство, переслідуючи опозицію.

Влада втратила кілька місяців, так і не провівши збори резервістів, нічого не зробивши для посилення тероборони. В ЗСУ проблеми з дизпаливом, на модернізацію зброї і техніки в бюджеті виділено 20% від потреб.

Тривожно. Як взимку 14-го.

Тональність цих заяв аж ніяк не співпадають із заспокійливими, забаюкуючими вчорашніми заявами ОП Зеленського про прогрес в роботі мінських груп і можливе повернення до режиму тиші…

Джерело: блог Ірини Геращенко

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