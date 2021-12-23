  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ірина Геращенко
рус
    Думки вголос

    Пресконференція Путіна: тривожно, як взимку 2014 року

    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Президент Росії все ніяк не заспокоїться. Хоче&nbsp;&laquo;повернути&raquo; Україну - Пресконференція Путіна: тривожно, як взимку 2014 року
    Президент Росії все ніяк не заспокоїться. Хоче «повернути» Україну
    фото з відкритих джерел

    Кремль висловив фактичний ультиматум Києву щодо зміни Конституції

    Путін на своїй щорічній пресконференції продовжив бряцкати зброєю і лякати світ новою війною.

    Він чітко дав зрозуміти, що нова ескалація на Донбасі не просто можлива, а розглядається ним як вельми вірогідний сценарій.

    Безумовно, в цих заявах є елемент блефу, як завжди у Путіна, аби підняти ставки в розмові з США, НАТО, G7, ЄС.

    В той же час він, як і в березні 2014 виклав чіткий план, під яким соусом готується черговий напад на Украіну.

    Кремлівський маніяк сьогодні заявив, що:

    • вони не могли в 14-му відмовити кримчанам у захисті, після перевороту (знову це слово про події на Майдані);
    • що Украіну було створено державу, куди засунули історично російські території;
    • що складається враження що в Україні готують третю військову операцію і ми маємо на це реагувати;
    • РФ має подбати про перспективи своєї безпеки, а не жити весь час з оглядкою на Украіну і дивитися, коли довбане;

    Він висловив фактичний ультиматум Києву щодо зміни Конституції.

    Чому саме зараз? Путін завжди вставляє ніж в спину, коли Україна слабшає

    В останні дні ми стали слабкіші як держава. Зеленський, замість стати Верховним Головнокомандуючим і об’єднати країну перед обличчям небезпеки, розколює суспільство, переслідуючи опозицію.

    Влада втратила кілька місяців, так і не провівши збори резервістів, нічого не зробивши для посилення тероборони. В ЗСУ проблеми з дизпаливом, на модернізацію зброї і техніки в бюджеті виділено 20% від потреб.

    Тривожно. Як взимку 14-го.

    Тональність цих заяв аж ніяк не співпадають із заспокійливими, забаюкуючими вчорашніми заявами ОП Зеленського про прогрес в роботі мінських груп і можливе повернення до режиму тиші…

    Читайте також:

    Джерело: блог Ірини Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: НАТО Путін напад Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Роман Шрайк
    Роман Шрайк

    Журналіст

    Олена Яхно
    Олена Яхно

    Журналіст

    Євген Магда
    Євген Магда

    директор Інституту світової політики

    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    Валерій Чалий
    Валерій Чалий

    Надзвичайний і Повноважний Посол України у США

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Пресконференція Путіна: тривожно, як взимку 2014 року