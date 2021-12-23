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    Ділки із Луганська організували у Києві продаж фейкових онкопрепаратів (фото)

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    Служба безпеки провела обшуки на складах у Києві та Львові&nbsp; - Ділки із Луганська організували у Києві продаж фейкових онкопрепаратів (фото)
    Служба безпеки провела обшуки на складах у Києві та Львові 
    фото: СБУ

    Серед товару була і заборонена продукція із РФ та Білорусі

    Співробітники СБУ заблокували канал ввезення та збуту підроблених ліків для онкохворих. Організували «бізнес» вихідці з Луганська, повідомляє пресслужба СБУ.

    За даними слідства, зловмисники близько року незаконно завозили товар в Україну з-за кордону. Підроблені ліки вони маскували під продукцію відомих виробників. Серед товару була і заборонена продукція виробництва РФ та Республіки Білорусь.

    Онкопрепарати доставляли міжнародними рейсовими автобусами та літаками. Склади для їх зберігання орендували в Києві. А далі підроблені ліки продавали хворим через онлайн-аптеки.

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    Ділки із Луганська організували у Києві продаж фейкових онкопрепаратів (фото)
    Ділки із Луганська організували у Києві продаж фейкових онкопрепаратів (фото)
    Ділки із Луганська організували у Києві продаж фейкових онкопрепаратів (фото)
    Ділки із Луганська організували у Києві продаж фейкових онкопрепаратів (фото)

    СБУ провела обшуки на складах та за місцем проживання зловмисників у Києві та у Львові. У них знайшли та вилучили фейкові медпрепарати на 1 млн гривень, готівку, комп'ютери, телефони, банківські картки.

    Одному із зловмисників уже оголосили підозру. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

    Теги: Білорусь Росія обшук СБУ Київ шахрайство бізнес Луганськ ліки медичні препарати лікарські препарати онкологія
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    Ділки із Луганська організували у Києві продаж фейкових онкопрепаратів (фото)