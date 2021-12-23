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    Путін розповів, як «нацики» вплинули на Зеленського (відео)

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    Зміни у свідомості Зеленського, на думку Путіна, відбулися після його приходу до влади - Путін розповів, як «нацики» вплинули на Зеленського (відео)
    Зміни у свідомості Зеленського, на думку Путіна, відбулися після його приходу до влади
    фото скріншот відео

    Путін: «Зеленський прийшов до влади і потрапив під вплив радикальних елементів»

    Президент країни-агресорки Володимир Путін вважає, що Володимир Зеленський потрапив під вплив «нациків». Про це він заявив під час сьогоднішньої пресконференції.

    За словами Путіна, зміни у свідомості Зеленського відбулися після його приходу до влади.

    «Замість того, щоб відповідати на запит людей про мир, використовуючи ці настрої в українському суспільстві, президент Зеленський прийшов до влади, і замість того, щоб їх виконувати, потрапив, як і колишні керівники, під вплив радикальних елементів, як в Україні кажуть, «нациків»», – заявив російський диктатор.

    Також Путін назвав Революцію гідності «держпереворотом», проте визнав, що у 2014 році Віктор Янукович мав програти вибори

    Очільник Росії Володимир Путін під час своєї традиційної щорічної пресконференції заявив, що відносно України Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне.

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    Теги: Росія вибори Путін Володимир Зеленський президент
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    Путін розповів, як «нацики» вплинули на Зеленського (відео)