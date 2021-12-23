Путін розповів, як «нацики» вплинули на Зеленського (відео)

Зміни у свідомості Зеленського, на думку Путіна, відбулися після його приходу до влади

Путін: «Зеленський прийшов до влади і потрапив під вплив радикальних елементів»

Президент країни-агресорки Володимир Путін вважає, що Володимир Зеленський потрапив під вплив «нациків». Про це він заявив під час сьогоднішньої пресконференції.

За словами Путіна, зміни у свідомості Зеленського відбулися після його приходу до влади.

«Замість того, щоб відповідати на запит людей про мир, використовуючи ці настрої в українському суспільстві, президент Зеленський прийшов до влади, і замість того, щоб їх виконувати, потрапив, як і колишні керівники, під вплив радикальних елементів, як в Україні кажуть, «нациків»», – заявив російський диктатор.

Також Путін назвав Революцію гідності «держпереворотом», проте визнав, що у 2014 році Віктор Янукович мав програти вибори

Очільник Росії Володимир Путін під час своєї традиційної щорічної пресконференції заявив, що відносно України Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне.