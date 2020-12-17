Смерть Геннадія Кернеса та цинізм української політики

Останній раз харків'яни бачили Кернеса майже 4 місяці тому. Але це не завадило провести виборчу кампанію, обрати його мером Харкова і визнати стару присягу новою

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Умер Геннадий Кернес.

По устойчивым слухам ковид привел к серьезному инсульту и именно из-за этого в сентябре его перевезли на лечение в Германию. Все это время Кернес был недееспособен.

Последний раз харьковчане его видели почти 4 месяца назад. Но это не помешало помешало провести избирательную кампанию, выбрать Кернеса мэром Харькова и даже признать его старую присягу новой. Сопровождая все это рассказами, что он вот-вот вернется.

Очень циничная история.

пс Исполнять обязанности мэра будет секретарь горсовета Игорь Терехов. Практика Луцка показывает, что это может тянуться годами.

Джерело: блог Романа Шрайка

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