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    Думки вголос

    Смерть Геннадія Кернеса та цинізм української політики

    • Роман Шрайк

      Журналіст

    • Розсилка
    Смерть Геннадія Кернеса та цинізм української політики

    Останній раз харків'яни бачили Кернеса майже 4 місяці тому. Але це не завадило провести виборчу кампанію, обрати його мером Харкова і визнати стару присягу новою

    Мовою оригіналу

    Умер Геннадий Кернес.

    По устойчивым слухам ковид привел к серьезному инсульту и именно из-за этого в сентябре его перевезли на лечение в Германию. Все это время Кернес был недееспособен.

    Последний раз харьковчане его видели почти 4 месяца назад. Но это не помешало помешало провести избирательную кампанию, выбрать Кернеса мэром Харькова и даже признать его старую присягу новой. Сопровождая все это рассказами, что он вот-вот вернется.

    Очень циничная история.

    пс Исполнять обязанности мэра будет секретарь горсовета Игорь Терехов. Практика Луцка показывает, что это может тянуться годами.

    Джерело: блог Романа Шрайка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Харків Геннадій Кернес Харківщина коронавірус
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