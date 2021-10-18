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    Думки вголос

    Україні загрожує конституційна криза

    • Роман Шрайк

      Журналіст

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На що тільки не підеш заради влади... - Україні загрожує конституційна криза
    На що тільки не підеш заради влади...

    У нас буде 4 судді на 2 стільцях

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    Следите за руками.

    В 2019 году Владимиру Зеленскому после победы на президентских выборах не терпится провести парламентские. Очередные выборы должны пройти в октябре, но хочется побыстрее.

    Законных оснований для проведения досрочных выборов не было, но Конституционный суд, поиздевавшись над представителями президента, принял парадоксальное решение – установить, был ли распад коалиции, невозможно, но раз так народу хочется, пусть будут перевыборы. Малодушие, о котором судьи КСУ еще пожалеют, потому что доминошки, сделав круг, стукнули и по их головам.

    Дело в том, что в Конституции написано:

    «Стаття 77. Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Верховної Ради України.»

    Рада обрела полномочия в августе 2019. Таким образом:

    • октябрь 2019 – первый год полномочий,
    • октябрь 2020 – второй год полномочий,
    • октябрь 2021 – третий год полномочий,
    • октябрь 2022 – четвертый год полномочий,
    • октябрь 2023 – пятый год полномочий.

    То есть, если бы выборы прошли в срок (октябрь 2019), очередные выборы Рады прошли бы в октябре 2024, а теперь должны пройти в конце октября 2023 года.

    Но это крайне неудобно для президента, собравшегося на второй срок. Представьте.

    Вариант 1.

    Сначала президент побеждает на президентских, а потом на волне успеха получает и хороший результат на парламентских. Так было в 2019, так хочется и снова.

    Вариант 2.

    Сначала проходят парламентские выборы. Проходят 4–5–6 партий, который начинают создавать коалицию. Коалиционные мучения длятся долго, потому что через полгода президентские выборы, а из оппозиции баллотироваться куда проще (если ты не в России).

    Ясен фиг, нужно бороться за 1-й вариант. Это сделать можно двумя способами:

    1) провести досрочные президентские весной 2023 (тут есть нюансы, но о них не сейчас),

    2) нагнуть КСУ, чтобы он принял еще одно «политическое» решение: 6й год полномочий – это 5й, берите еще год, государство не обеднеет.

    Вот только КСУ уже не такой покорный, как в 2019.

    Что делать – хз, но ровно год назад КСУ принимает плохое решение, которое громят все антикоррупционеры. Действительно плохое.

    И это решение объявляется страшным Конституционым Кризисом. Рассказывается, что конституционные судьи – чистые людоеды и агенты Кремля, что сейчас (вот прям завтра) они отменят все-все реформы. Проходит год. КСУ ничего не отменяет.

    Но за это время Зеленский делает финт ушами – отменяет указы о назначении двух судей КСУ. Это явно незаконная х..., и Верховный суд ее аннулирует.

    Решение оспаривается, и хоть мы понимаем, что шансов у президентской команды нет, сама команда не ждет, когда Верховный суд примет окончательное решение и проводит конкурс на места в КСУ, которые не освободились!

    Вроде бы уже на этой неделе комиссия выберет двух новых судей по квоте президента. И у нас будет 4 судьи на 2 табуретках.

    Это грозит реальным конституционным кризисом, но на что только не пойдешь ради власти.

    Джерело: блог Романа Шрайка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Верховна Рада вибори Конституційний суд Володимир Зеленський
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    Україні загрожує конституційна криза