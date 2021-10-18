«Кризи нема». Офіс Зеленського оцінив можливість дострокових виборів президента

У 2019 році Зеленський обіцяв, що йде у президенти лише на один термін

За словами представників правлячої команди, планів щодо дострокових виборів президента наразі немає

Дата чергових виборів президента України – 31 березня 2024 року. Вони мають відбутися після парламентських виборів.

Про це йдеться в матеріалі «РБК-Україна» й уточнюється, що в українських політичних реаліях провести парламентські вибори після виборів глави держави набагато вигідніше, адже це відбудеться тоді на хвилі успіху переможця.

Співрозмовник видання в Офісі президента зауважив, що дострокові вибори потрібні, коли є якась криза, яку можна вирішити тільки таким шляхом.

«Зараз таких криз немає. Дострокові президентські вибори просто недоцільні», – додало джерело.

Наголошується також, що Виборчий кодекс України забороняє главі держави, чиї повноваження достроково припинилися, йти на наступні вибори.

«Якщо ми почнемо цю норму міняти, то абсолютно кожен здогадається, що ми задумали», – підсумувало джерело видання у владних колах.

Нагадаємо, напередодні президентських виборів у 2019 році Володимир Зеленський заявляв, що йде у президенти лише на один термін.

У серпні Зеленський повідомив, що говорити про можливість його другого терміну на посаді глави держави поки що зарано. Водночас він уточнив, що хоче «деякі речі закінчити».

Напередодні ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, як стане кісткою поперек горла Зеленського.

Також Разумков казав, що вважає, що президент Володимир Зеленський не повинен йти на другий термін. Він пояснив журналістам, чому, на його думку, Зеленський має обмежитися одним терміном президенства.

Нещодавно Зеленський зізнався: родина проти другого терміну, але це його не зупинить.

Раніше нардеп Гео Лерос повідомив, що Зеленський на святкуванні свого дня народження заявив, що піде на другий термін.

Зазначимо, понад половина громадян України негативно ставиться до можливості того, що президент України Володимир Зеленський балотуватиметься на другий термін.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

У розслідуванні світових ЗМІ йдеться, що Зеленський володів компанією, зареєстрованою на Британських Віргінських островах. За місяць до перемоги на президентських виборах у квітні 2019 року він продав свої акції Maltex Multicapital Corp як бенефіціарний власник своєму бізнес-партнеру та нинішньому першому помічнику Сергію Шефіру.



