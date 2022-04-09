Вибори у Франції: за останній місяць стрімко зросли рейтинги «подруги Путіна» Ле Пен

З великою ймовірністю через 2 тижні у другому турі зійдуться Макрон та Ле Пен

На Україну очікують ще 2 тижні тривожного очікування

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Завтра во Франции первый тур президентских выборов.

Если вы думаете, что Макрон – не очень вариант для Украины, то глубоко заблуждаетесь. Его конкуренты для нас – просто ппц.

За последний месяц взмыли вверх рейтинги «правой» подружки Путина Марин Ле Пен и «левого» Меланшона. При этом рейтинг Макрона хоть и остается первым, но падает.

На этой неделе рейтинги были такими:

Макрон: 25-28

Ле Пен: 22-25

Меланшон: 16-18

С большой вероятностью через 2 недели во втором туре сойдутся Макрон и Ле Пен.

И если раньше Макрон без проблем опережал конкурентку со счетом 56/44, а потом и 58/42, то сейчас уже 52/48, а самые последние опросы показывают почти равенство.

Заходить в выборы с падающим рейтингом – очень плохой признак. Так что нам предстоят 2 недели тревожного ожидания, не получит ли Путин в руководстве одной из крупнейших стран Европы еще одного союзника.

Джерело: блог Романа Шрайка

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