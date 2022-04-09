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    Думки вголос

    Вибори у Франції: за останній місяць стрімко зросли рейтинги «подруги Путіна» Ле Пен

    • Роман Шрайк

      Журналіст

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    З великою ймовірністю через 2 тижні у другому турі зійдуться Макрон та Ле Пен - Вибори у Франції: за останній місяць стрімко зросли рейтинги «подруги Путіна» Ле Пен
    З великою ймовірністю через 2 тижні у другому турі зійдуться Макрон та Ле Пен

    На Україну очікують ще 2 тижні тривожного очікування

    Мовою оригіналу

    Завтра во Франции первый тур президентских выборов.

    Если вы думаете, что Макрон – не очень вариант для Украины, то глубоко заблуждаетесь. Его конкуренты для нас – просто ппц.

    За последний месяц взмыли вверх рейтинги «правой» подружки Путина Марин Ле Пен и «левого» Меланшона. При этом рейтинг Макрона хоть и остается первым, но падает.

    На этой неделе рейтинги были такими:

    • Макрон: 25-28
    • Ле Пен: 22-25
    • Меланшон: 16-18

    С большой вероятностью через 2 недели во втором туре сойдутся Макрон и Ле Пен.

    И если раньше Макрон без проблем опережал конкурентку со счетом 56/44, а потом и 58/42, то сейчас уже 52/48, а самые последние опросы показывают почти равенство.

    Заходить в выборы с падающим рейтингом – очень плохой признак. Так что нам предстоят 2 недели тревожного ожидания, не получит ли Путин в руководстве одной из крупнейших стран Европы еще одного союзника.

    Джерело: блог Романа Шрайка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія Франція Марін Ле Пен Еммануель Макрон
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    Вибори у Франції: за останній місяць стрімко зросли рейтинги «подруги Путіна» Ле Пен