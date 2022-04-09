Вибори у Франції: за останній місяць стрімко зросли рейтинги «подруги Путіна» Ле Пен
На Україну очікують ще 2 тижні тривожного очікування
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Завтра во Франции первый тур президентских выборов.
Если вы думаете, что Макрон – не очень вариант для Украины, то глубоко заблуждаетесь. Его конкуренты для нас – просто ппц.
За последний месяц взмыли вверх рейтинги «правой» подружки Путина Марин Ле Пен и «левого» Меланшона. При этом рейтинг Макрона хоть и остается первым, но падает.
На этой неделе рейтинги были такими:
- Макрон: 25-28
- Ле Пен: 22-25
- Меланшон: 16-18
С большой вероятностью через 2 недели во втором туре сойдутся Макрон и Ле Пен.
И если раньше Макрон без проблем опережал конкурентку со счетом 56/44, а потом и 58/42, то сейчас уже 52/48, а самые последние опросы показывают почти равенство.
Заходить в выборы с падающим рейтингом – очень плохой признак. Так что нам предстоят 2 недели тревожного ожидания, не получит ли Путин в руководстве одной из крупнейших стран Европы еще одного союзника.
Джерело: блог Романа Шрайка