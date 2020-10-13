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    Думки вголос

    Всенародне опитування від Зеленського 25 жовтня: хто заплатить за це свято?

    • Роман Шрайк

      Журналіст

    • Розсилка
    Всенародне опитування від Зеленського 25 жовтня: хто заплатить за це свято?

    Може йтися лише про соціологічне опитування біля виборчих дільниць — все інше незаконно

    Мовою оригіналу

    Владимир Зеленский собрался 25 октября на избирательных участках провести какой-то опрос с 5 вопросами.

    Тут сразу куча бреда:

    • Референдум так не объявляется и не проводится.
    • Офис президента хотел пропихнуть в законодательство право ЦИК проводить опросы, но не пропихнул.
    • До выборов 12 дней, а вопросы неизвестны. Так, без обсуждения и обдумывания, осознанный выбор не сделаешь.
    • За чей счет весь этот праздник? Опрос на всех избирательных участках - это очень дорого.

    Итого. Речь может идти только о социологическом опросе возле избирательных участков - все остальное незаконно.

    Внезапность идеи говорит о какой-то жульнической политтехнологии.

    Джерело: блог Романа Шрайка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    вибори референдум Володимир Зеленський
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