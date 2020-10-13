Всенародне опитування від Зеленського 25 жовтня: хто заплатить за це свято?
Може йтися лише про соціологічне опитування біля виборчих дільниць — все інше незаконно
Мовою оригіналу
Владимир Зеленский собрался 25 октября на избирательных участках провести какой-то опрос с 5 вопросами.
Тут сразу куча бреда:
- Референдум так не объявляется и не проводится.
- Офис президента хотел пропихнуть в законодательство право ЦИК проводить опросы, но не пропихнул.
- До выборов 12 дней, а вопросы неизвестны. Так, без обсуждения и обдумывания, осознанный выбор не сделаешь.
- За чей счет весь этот праздник? Опрос на всех избирательных участках - это очень дорого.
Итого. Речь может идти только о социологическом опросе возле избирательных участков - все остальное незаконно.
Внезапность идеи говорит о какой-то жульнической политтехнологии.
Джерело: блог Романа Шрайка