Всенародне опитування від Зеленського 25 жовтня: хто заплатить за це свято?

Може йтися лише про соціологічне опитування біля виборчих дільниць — все інше незаконно

Мовою оригіналу

Владимир Зеленский собрался 25 октября на избирательных участках провести какой-то опрос с 5 вопросами.

Тут сразу куча бреда:

Референдум так не объявляется и не проводится.

Офис президента хотел пропихнуть в законодательство право ЦИК проводить опросы, но не пропихнул.

До выборов 12 дней, а вопросы неизвестны. Так, без обсуждения и обдумывания, осознанный выбор не сделаешь.