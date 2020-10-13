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    Президенти України та Польщі сьогодні відвідають Одесу

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    Володимир Зеленський розраховує, що цей форум принесе конкретні та реальні, практичні здобутки - Президенти України та Польщі сьогодні відвідають Одесу
    Володимир Зеленський розраховує, що цей форум принесе конкретні та реальні, практичні здобутки

    Зеленський та Дуда візьмуть участь у роботі українсько-польського економічного форуму

    Президенти України та Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда сьогодні, 13 жовтня, відвідають Одесу. Про це повідомляє Офіс президента.

    Зазначається, що у рамках візиту до Одеси лідери двох країн візьмуть участь у роботі українсько-польського економічного форуму.

    За словами Зеленського, у рамках форуму урядовці, представники бізнесу та регіонів обох держав обговорять співпрацю у галузях транспорту, транзиту, енергетики і інфраструктури.

    Зеленський розраховує, що цей форум принесе конкретні та реальні, практичні здобутки.

    Як повідомлялося, 12 жовтня президенти Польщі та України зробили спільну заяву. Зеленський і Дуда заявили про необхідність продовження роботи консультаційного комітету президентів України і Польщі, наступне засідання якого відбудеться у Варшаві.

     Нагадаємо, що напередодні Дуда вшанував жертв Катинського розстрілу і згадав про агресію Росії.

    Польща Одеса бізнес Анджей Дуда Володимир Зеленський Офіс президента
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