Президенти України та Польщі сьогодні відвідають Одесу



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Володимир Зеленський розраховує, що цей форум принесе конкретні та реальні, практичні здобутки

Зеленський та Дуда візьмуть участь у роботі українсько-польського економічного форуму

Президенти України та Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда сьогодні, 13 жовтня, відвідають Одесу. Про це повідомляє Офіс президента.

Зазначається, що у рамках візиту до Одеси лідери двох країн візьмуть участь у роботі українсько-польського економічного форуму.

За словами Зеленського, у рамках форуму урядовці, представники бізнесу та регіонів обох держав обговорять співпрацю у галузях транспорту, транзиту, енергетики і інфраструктури.

Зеленський розраховує, що цей форум принесе конкретні та реальні, практичні здобутки.

Як повідомлялося, 12 жовтня президенти Польщі та України зробили спільну заяву. Зеленський і Дуда заявили про необхідність продовження роботи консультаційного комітету президентів України і Польщі, наступне засідання якого відбудеться у Варшаві.

Нагадаємо, що напередодні Дуда вшанував жертв Катинського розстрілу і згадав про агресію Росії.