Крутіше будь-яких санкцій. Як Путін добиває Росію

Юрій Шуліпа Правозахисник, юрист-координатор Асоціації власників автомототранспорту

Юрій Шуліпа

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Ця новина зробила мій день!

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Басманный суд Москвы арестовал руководителей крупнейшей инвестиционной компании Бэринг Восток, граждан США и Франции, Майкла Калви и Филипп Дельпаля, - России, Ивана Зюзина, Вагана Абгаряна, Алексея Кордичева и Максима Владимирова. Всем арестованным грозит наказание до 10 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Издание The Bell, через свои источники сообщило, что уголовное дело против основателя фонда Бэринг Восток Майкла Калви и прочих лиц из состава руководства, возбуждено из-за их конфликта с Артемом Аветисяном, - другом сына секретаря Совбеза РФ и экс-главы ФСБ Николая Патрушева.

Уголовное дело было возбуждено 13 февраля на основе материалов ФСБ. На следующий день в офисе Бэринг Восток, прошли обыски.

Действительно, по российской практике с такой огромной скоростью в финансовой сфере, без знакомства с первыми лицами руководства ФСБ такое уголовное дело не может быть возбуждено. Тем более, все свои и давно знакомые. Суд – Басманный, судья – Артур Карпов, фигурант списка Магницкого, специализирующийся на уголовных делах с политическим оттенком.

На сайте компании отмечается, что Бэринг Восток вложил более 2,8 миллиардов долларов в 80 компаний в России и в странах СНГ.

Ведь это весьма значимое событие. По сути, ФСБ грохнула Бэринг Восток, являющийся лидером в области прямых инвестиций в России.

После разгрома «газового клана» олигархов Арашуковых, разгром Бэринг Восток свидетельствует о том, что кормовая база для высших силовиков России заметно сократилась. Представители коллективной путинской ОГП находятся в прогрессирующей стадии когнитивного диссонанса, при которой аппетиты возрастают, а кормовая база уменьшается. И это просто замечательно!

Вы только вдумайтесь! Российские силовики уничтожают иностранную компанию, принесшую в бюджеты России и стран СНГ 2,8 миллиардов долларов, - лидера прямых инвестиций в российскую экономику!

В ходе мониторинга деятельности этой компании, я обнаружил информацию о том, что Бэринг Восток позиционирует себя как «чистая» компания, которая не осуществляет финансовых проектов, связанных с российскими государственными учреждениями и органами власти.

Но в этом плане, руководство Бэринг Восток, мягко говоря, лукавит. С вложенных миллиардов долларов в российскую экономику, были уплачены налоги в российский бюджет. Средства с уплаченных налогов, естественно были направлены

на содержание многомилионной армии российских силовиков, чиновников, прокуроров, судей, спецслужбитов, ФСБшников, ГРУшников, пропагандистов войны, насилия и зла; оплату военных авантюр, аннексию Крыма, войну на востоке Украины, в результате которой по различным данным погибло уже более 13.000 украинцев; на войну в Сирии и в Судане; на вмешательство в выборы в США на различные террористические акты, типа отравление Скрипалей и пр.

На средства, полученные от Бэринг Восток и иных подобных западных компаний, Путин и его банда покупают для защиты себя и своих преступных интересов, судей, прокуроров, полицаев, создают огромные аппараты чекистов, надзирателей, карателей, да и просто заштатных стукачей, открывают новые тюрьмы для лишения свободы несогласных и своих оппонентов. А для войны против цивилизованного мира – наращивают и развивают военный комплекс, создают диверсионно-подрывные организации, подкупают безвольных, беспринципных и безнравственных западных марионеточных политиков.

В различных публикациях, многие специалисты неоднократно заявляли о том, что само существование путинского режима представляет экзистенциальную угрозу для существования всего мира, что этот режим должен быть лишен всякой финансовой подпитки извне и полностью изолирован.

Выходит, что граждане США Майкл Кальви и Франции Филипп Дельпаль, путем уплаты налогов в бюджет РФ финансово поддерживали бандитский, преступный, террористический путинский режим, который ведет экзистенциальную войну против их стран? Так кто они такие, Майкл Кальви и Филипп Дельпаль, - коллаборанты, действовавшие против своих стран на стороне врага, или финансовые мошенники, решившие обогатиться в России за счет различных схем и доступу к власти. В России без одобрения на самом верху, подобная компания не сможет зарабатывать.

Они наверняка надеялись, что в случае наезда со стороны российских силовиков, их защитят российские законы. Но как на это можно надеется, когда российские законы уже не защитили миллионы россиян от незаконного лишения свободы, более 13.000 убитых украинцев в ходе российской агрессии на востоке Украины, крымскотатарский народ от оккупации и гибридных репрессий и пр. Ведь в странах, где обеспечивается верховенство права, подобное не могло б произойти, хотя бы по причине того, что виновные в данных особо тяжких преступлениях первые лица страны, были бы отстранены от власти депутатами и немедленно преданы следствию и правосудию. Но в России установился режим внутренней и внешней оккупации. Поэтому, имея дела с Россией, говорить о соблюдении законов и всяких договоренностей со стороны российских оккупационных властей, просто не приходится.

А до этих трагических событий российские законы не спасли от разорения и поглощения такие компании как ЮКОС, Фонд Эрмитаж-Капитал и пр.

Каковы выводы?

По сложившейся российской правоприменительной практике, граждане США и Франции, - Майкл Калви и Филипп Дельпаль, - России, Иван Зюзин, Ваган Абгарян, и Максим Владимиров будут приговорены к максимальным срокам лишения свободы, около 10 лет нахождения в тюрьме. Алексей Кордичев получит немного меньше, т. к., он сотрудничает со следствием.

Конечно, такой приговор обвинительный будет формально и фактически незаконным, но вполне справедливым.

Этот приговор нужно рассматривать в первую очередь как наказание за финансовую поддержку, страны-агрессора, преступного, террористического чекистско-фашистского путинского режима.

Очередная финансовая корпорация будет отжата силовиками, а потом обанкрочена как в свое время ЮКОС и пр.

ФСБ убило то, что приносило ей доходы. Отсюда воистину справедливо выражение. Самый больший вклад в уничтожение России вносит Путин и его режим.

Из России усилится отток зарубежный инвестиций. Наконец-то для всех зарубежных инвесторов (а не только для западных!), Россия станет по-настоящему экономически токсичной страной.

Грядущий разгром Бэринг Восток, даст эффект по сдерживанию российской агрессии круче тысяч санкций.

Ну а главное, при попытках политико-дипломатическим путем вытащить из российской тюрьмы Майкла Калви и Филиппа Дельпаля, руководство США и Франции наконец-то на собственных примерах поймут, почему руководству Украины до сих пор не удаётся вернуть домой своих граждан.

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