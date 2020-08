Кількість жертв урагану Лаура в США зросла до 16

На місце події прибув президент США Дональд Трамп

Кількість жертв урагану Лаура, що обрушився на штати Техас і Луїзіана, збільшилася до 16 осіб. Раніше повідомлялося про шестеро загиблих.

Про це повідомляє агентство Assоsiated Press з посиланням на місцеву владу.

За даними агентства, жертвами стихії стали 84-річний чоловік і 80-річна жінка в місті Аллен-Періш. Заначається, що вони загинули через отруєння чадним газом у результаті небезпечної експлуатації генераторів, так як і більше половини інших жертв.

На місце події прибув президент США Дональд Трамп. Разом з губернатором Луїзіани Джоном Белл Едвардсом він оглянув наслідки негоди.

