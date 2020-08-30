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    У світі

    Кількість жертв урагану Лаура в США зросла до 16

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    Кількість жертв урагану Лаура в США зросла до 16 - Кількість жертв урагану Лаура в США зросла до 16
    Кількість жертв урагану Лаура в США зросла до 16
    Фото: АР

    На місце події прибув президент США Дональд Трамп

    Кількість жертв урагану Лаура, що обрушився на штати Техас і Луїзіана, збільшилася до 16 осіб. Раніше повідомлялося про шестеро загиблих.

    Про це повідомляє агентство Assоsiated Press з посиланням на місцеву владу.

    За даними агентства, жертвами стихії стали 84-річний чоловік і 80-річна жінка в місті Аллен-Періш. Заначається, що вони загинули через отруєння чадним газом у результаті небезпечної експлуатації генераторів, так як і більше половини інших жертв.

    На місце події прибув президент США Дональд Трамп. Разом з губернатором Луїзіани Джоном Белл Едвардсом він оглянув наслідки негоди.

    Згодом жителі південно-західної Луїзіани почали прибирати повалені дерева, а також зірвані дахі і завалені лінії електропередач.

    США Дональд Трамп президент
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