Справа «Бурісми». Хабар в $6 млн: слід веде до Офісу генпрокурора

Про Офіс генпрокурора та його ймовірну причетність до хабара

Цікавий факт про затриманого вчора на хабарі $6 млн першого заступника начальника Головного управління ДПС у Києві Миколу Ільяшенка.

Коли цей тип працював начальником податкової інспекції Києво-Святошинського райну, на його столі стояв бюст російського царя Миколи ІІ. Ільяшенко казав, що він нього святий. Як ми бачимо, ультрамонархізм Поклонської – не виняток серед українських чиновників. Упоротих вдосталь.

І ще один не менш цікавий факт, але вже про Офіс генпрокурора та його ймовірну причетність до цього хабара.

Як відомо, передача грошей відбулася лише після того, як кримінальне провадження щодо «Бурісми» пройшло по ЄРДР як закрите. Тобто хтось з системи повідомив Ільяшенку про закриття. Як відомо, до ЄРДР можна зайти за допомогою персонального ключа.

За моїми даними, в цей період справою «Бурісми» цікавилися керівник управління організаційного забезпечення ЄРДР Офісу генпрокурора на прізвище Бакай.

Також, наскільки мені відомо, цей факт був зафіксований в ході оперативно-слідчих заходів.

Цікаво, за чиєю ініціативою чи вказівкою пані Бакай моніторила ЄРДР і чи знала про це Ірина Венедиктова. Сподіваюсь, відповідь на це запитання дасть службове розслідування, провести яке тепер просто зобов‘язаний Офіс генпрокурора.

З нетерпінням чекаю на результати.

Джерело: блог Сергія Іванова

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