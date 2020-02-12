Єрмак: Офіс президента буде гарантом свободи слова та незалежності медіа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Єрмак заявив, що без медіа держава не може стати краще

Офіс президента буде гарантом свободи слова та незалежності медіа в нашій країні. Про це заявив новий глава Офісу президента Андрій Єрмак на брифінгу.

Єрмак пообіцяв, що комунікації Офісу президента будуть на більш високому рівні.

«Ми визнаємо, що є багато чого, що потрібно зробити збоку комунікацій. Згодом ви побачити, що комунікації Офісу президента будуть на більш високому рівні», - заявив він.

Як повідомлялось, новий керівник Офісу президента Андрій Єрмак у середу, 12 лютого, проводить свій перший брифінг.

Нагадаємо, на днях президент України Володимир Зеленський підтвердив наявність конфліктів в Офісі президента та допустив відставки.

11 лютого президент призначив керівником Офісу президента Андрія Єрмака замість Андрія Богдана.

Зазначимо, що Єрмак раніше був помічником одіозного регіонала Ельбруса Тадеєва.