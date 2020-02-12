Єрмак: Офіс президента буде гарантом свободи слова та незалежності медіа
Андрій Єрмак заявив, що без медіа держава не може стати краще
Офіс президента буде гарантом свободи слова та незалежності медіа в нашій країні. Про це заявив новий глава Офісу президента Андрій Єрмак на брифінгу.
Єрмак пообіцяв, що комунікації Офісу президента будуть на більш високому рівні.
«Ми визнаємо, що є багато чого, що потрібно зробити збоку комунікацій. Згодом ви побачити, що комунікації Офісу президента будуть на більш високому рівні», - заявив він.
Як повідомлялось, новий керівник Офісу президента Андрій Єрмак у середу, 12 лютого, проводить свій перший брифінг.
Нагадаємо, на днях президент України Володимир Зеленський підтвердив наявність конфліктів в Офісі президента та допустив відставки.
11 лютого президент призначив керівником Офісу президента Андрія Єрмака замість Андрія Богдана.
Зазначимо, що Єрмак раніше був помічником одіозного регіонала Ельбруса Тадеєва.