Умеров - Арахамії: подача води в окупований Крим - це пряме визнання юрисдикції Росії в АРК



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Ільмі Умеров: підтримуючи Росію, ви, які називають себе «слуги народу», підставляєте свій народ. Припиніть грати з вогнем. Росія - агресор Фото: Главком

Заступник глави Меджлісу Ільмі Умеров: ви, «слуги», підставляєте свій народ

Заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу, колишній політв'язень Ільмі Умеров відреагував на думку глави парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамії про подачу води в окупований РФ Крим. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Давиду Арахамії. Давиде, постав самому собі питання. Як буде записано в договорі про постачання води в Крим? Україна постачає воду у 83-й регіон РФ, Республіку Крим? Це пряме визнання юрисдикції Росії в Криму. За міжнародними правилами за всі проблеми на окупованій території несе відповідальність окупант», - написав він.

Умеров зазначив, що завдання України зробити Крим непідйомною, дорогою ношею для Росії: «А Україна, під керівництвом вашої партії, завжди намагається догодити агресору. То моряків «обміняли» в останній день перед закінченням терміну міжнародного суду, рятуючи Росію від нових, серйозних санкцій. То домовилися про вилов риби, визнавши російською акваторію. І щодо газу теж «домовилися».

«Тепер ти, лідер фракції «більшості», пропонуєш дати воду окупантам як компроміс між Донбасом і Кримом. Крим - Росія, Донбасу - особливий статус. Результат 2:0 не на нашу користь, чи ти не наш?» - наголосив він.

Водночас Умеров додав, що для населення води в Криму достатньо, а не вистачає, коли рахують разом з величезною російською армією: «Крим страшно мілітаризований».

«Підтримуючи Росію, ви, які називають себе «слуги народу», підставляєте свій народ. Припиніть грати з вогнем. Росія - агресор. Поводьтеся відповідно, і ти особисто зокрема. Не компроміси треба шукати, а підтримку у світі, у вигляді посилення санкцій, і економічних, і дипломатичних, і політичних. Результат цього протистояння - або повне відновлення територіальної цілісності України, або повне знищення України як самостійної держави. Тож компроміс навряд чи можливий», - резюмував заступник голови Меджлісу.

Раніше голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в ефірі «Прямого» назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Криму в обмін на виведення російських військ із Донбасу.

«Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах щодо Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватися громадяни України.

Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов», - сказав Арахамія.

Нагадаємо, що з 10 лютого в окупованому Сімферополі введуть обмеження на подачу води населенню, внаслідок дефіциту питної води, запасів якої залишилось на 100 днів.

Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу», голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов повідомив про ідею заробляти, продаючи воду до Криму. Депутат Арістов назвав спершу півострів «Росією», а потім виправився.

У Росії з прихильністю відреагували на ідею «Слуги народу» щодо продажу української води в Крим.

Після анексії Криму Росією у 2014 році на півострові почалися проблеми з водопостачанням, оскільки Україна припинила поставки води по Північно-Кримському каналу.

В кінці серпня і початку вересня 2018 року нестача води стала причиною викидів хімічних речовин в Криму. На заводі «Кримський Титан» обмілів кіслотонакопичувач.