Футболіст «Ювентуса» підхопив коронавірус



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Хвороба не обирає

У захисника команди туринського «Ювентуса» виявлено небезпечну хворобу, але з ним все буде добре

«Ювентус» офіційно підтвердив, що захисник Даніеле Ругані здав позитивний тест на коронавірус. Сам гравець запевняє, що з ним все в порядку.

"Так, у мене коронавірус - але не хвилюйтеся, я в порядку. Закликаю вас дотримуватися правил, адже цей вірус не робить винятків. Давайте зробимо це для самих себе, для наших улюблених людей і тих, хто оточує нас", - цитує Ругані журналіст Фабріціо Романо.

Виявлення коронавіруса у Ругані призведе до карантину не тільки гравців «Ювентуса», але і «Інтера», який недавно грав з туринцями

Матчі Серії Аще кілька днів тому були скасовані як мінімум до 3 квітня через спалах епідемії в країні. Але чи будет дограно сезон - це питання лишається відкритим.

З Італії приходять страшні новини - кількість хворих та померлих щодня зростає у прогресії, влада країни вживає беспрецедентних заходів й фактично вся Італія нині на карантині. Тут, звісно, не до спорту.