Німеччина, Франція та США мають засудити «вибори» в анексованому Криму

Світлана Заліщук Народний депутат України

Світлана Заліщук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Литва, Латвія, Естонія та Грузія вже зробили відповідні заяви

Чекаю, що Німеччина, Франція та США засудять так звані місцеві вибори в Криму.

35 звільнених заручників не відміняють майже 45 тисяч окупованих Росією українських територій та мільйонів українців, які втратили мир.

І дякую Литві, Латвії та Естонії, які зробили відповідні заяви. А також Грузії, де я зараз перебуваю на Tbilisi International Conference. Україна тут «у фокусі».

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