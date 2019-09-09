Німеччина, Франція та США мають засудити «вибори» в анексованому Криму
Литва, Латвія, Естонія та Грузія вже зробили відповідні заяви
Чекаю, що Німеччина, Франція та США засудять так звані місцеві вибори в Криму.
35 звільнених заручників не відміняють майже 45 тисяч окупованих Росією українських територій та мільйонів українців, які втратили мир.
І дякую Литві, Латвії та Естонії, які зробили відповідні заяви. А також Грузії, де я зараз перебуваю на Tbilisi International Conference. Україна тут «у фокусі».
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