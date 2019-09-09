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    Думки вголос

    Німеччина, Франція та США мають засудити «вибори» в анексованому Криму

    • Світлана Заліщук

      Народний депутат України

    • Розсилка
    Німеччина, Франція та США мають засудити «вибори» в анексованому Криму

    Литва, Латвія, Естонія та Грузія вже зробили відповідні заяви

    Чекаю, що Німеччина, Франція та США засудять так звані місцеві вибори в Криму.

    35 звільнених заручників не відміняють майже 45 тисяч окупованих Росією українських територій та мільйонів українців, які втратили мир.

    І дякую Литві, Латвії та Естонії, які зробили відповідні заяви. А також Грузії, де я зараз перебуваю на Tbilisi International Conference. Україна тут «у фокусі».

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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