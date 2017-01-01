Закон про протидію домашньому насильству - чергове розчарування

Ми подовжуємо ділити людей на рівних і рівніших

Рада проголосувала за закон про запобігання та протидію домашньому насильству. Але! Попередньо прибравши усі норми пов’язані з насилллям через сексуальну орієнтацією та зумовленого ґендерними особливостями.

Рада Європи не визнає ратифікацію Стамбульської Конвенції Україною в такому ампутованому вигляді.

Внесені зміни спотворюють суть Стамбульської Конвенції, яка мала би боротися проти будь-якої дискримінації. Натомість голосування в парламенті продемонструвало, що дискримінація в Україні – це частина політичного мислення, частина політичної культури.

Ми подовжуємо ділити людей на рівних і рівніших. І на превеликий жаль, частина депутатів очолюють цю ідеологію.

Я особисто утрималася під час голосування. Так, закон містить багато позитивних норм, але це занадто великий компроміс. Вилучення понять «ґендер» та «сексуальна орієнтація», які є частиною правової сфери більшості розвинутих демократій світу, вважаю неприпустимим.