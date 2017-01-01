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    Думки вголос

    Закон про протидію домашньому насильству - чергове розчарування

    Ми подовжуємо ділити людей на рівних і рівніших
    Рада проголосувала за закон про запобігання та протидію домашньому насильству. Але! Попередньо прибравши усі норми пов’язані з насилллям через сексуальну орієнтацією та зумовленого ґендерними особливостями. Рада Європи не визнає ратифікацію Стамбульської Конвенції Україною в такому ампутованому вигляді. Внесені зміни спотворюють суть
    • Світлана Заліщук

      Народний депутат України

    • Сьогодні, 11:18
    • Розсилка
    Фото: uapress.info

    Ми подовжуємо ділити людей на рівних і рівніших

    Рада проголосувала за закон про запобігання та протидію домашньому насильству. Але! Попередньо прибравши усі норми пов’язані з насилллям через сексуальну орієнтацією та зумовленого ґендерними особливостями.

    Рада Європи не визнає ратифікацію Стамбульської Конвенції Україною в такому ампутованому вигляді.

    Внесені зміни спотворюють суть Стамбульської Конвенції, яка мала би боротися проти будь-якої дискримінації. Натомість голосування в парламенті продемонструвало, що дискримінація в Україні – це частина політичного мислення, частина політичної культури.

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    Ми подовжуємо ділити людей на рівних і рівніших. І на превеликий жаль, частина депутатів очолюють цю ідеологію.

    Я особисто утрималася під час голосування. Так, закон містить багато позитивних норм, але це занадто великий компроміс. Вилучення понять «ґендер» та «сексуальна орієнтація», які є частиною правової сфери більшості розвинутих демократій світу, вважаю неприпустимим.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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