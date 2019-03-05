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    Думки вголос

    Київрада стоячи вшанувала Головного командира УПА Романа Шухевича

    • Юрій Сиротюк

      Депутат Київради, ВО «Свобода»

    • Розсилка
    Київрада стоячи вшанувала Головного командира УПА Романа Шухевича

    Ми пам’ятаємо Тебе, командире Армії Безсмертних.

    Нині Київрада стоячи вшанувала 69 річницю з дня загибелі Головного командира Української Повстанської Армії генерал-хорунжого Романа Шухевича-«Тараса Чупринки».

    Генерала армії, що чинила безпрецедентний спротив московсько-большевицьким окупантам ще довго після закінчення ІІ світової війни.

    Генерала, що має безумовний авторитет у нинішнього покоління вояків московсько-української війни.

    Ми пам’ятаємо Тебе, командире Армії Безсмертних.

    Джерело: Блог Юрія Сиротюка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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