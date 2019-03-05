Київрада стоячи вшанувала Головного командира УПА Романа Шухевича
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Розсилка
Ми пам’ятаємо Тебе, командире Армії Безсмертних.
Нині Київрада стоячи вшанувала 69 річницю з дня загибелі Головного командира Української Повстанської Армії генерал-хорунжого Романа Шухевича-«Тараса Чупринки».
Генерала армії, що чинила безпрецедентний спротив московсько-большевицьким окупантам ще довго після закінчення ІІ світової війни.
Генерала, що має безумовний авторитет у нинішнього покоління вояків московсько-української війни.
Ми пам’ятаємо Тебе, командире Армії Безсмертних.
Джерело: Блог Юрія Сиротюка
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