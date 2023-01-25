Чи зможе Україна отримати заморожені російські кошти?

На гроші Кремля претендують й інші сторони

Міністерство юстиції США планує впродовж найближчих місяців розпочати процес передачі частини конфіскованих активів РФ на користь України. Наприкінці листопада президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн також заявила, що росія має заплатити за руйнування в Україні. На той момент розмір збитків оцінювався в понад 600 мільярдів євро. Фон дер Ляєн зазначила, що для компенсації зокрема можуть бути використані заморожені активи Центробанку РФ та російських олігархів. Однак в дійсності передати кошти від заморожених активів РФ не так просто і Україна може ще довго чекати на таку компенсацію, або ж не дочекатися взагалі.

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Я поки що не бачу юридичного механізму для передачі нам коштів від заморожених активів РФ. Тут можуть виникнути великі проблеми, тому що США є правовою державою та побудована на принципах недоторканності приватної власності. Це означає, що повинні бути застосовані такі механізми, які не дозволять власникам тих активів їх відсуджувати.

Напевне є багато компаній, які де-факто належать російським олігархам чи структурам, а де-юре вони можуть бути оформлені на іноземні компанії, зокрема, які базуються в США. Тому я б не сподівався, що це так швидко буде відбуватися.

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Більше шансів щодо конфіскації активів, наприклад, Центрального банку РФ, але там теж буде багато юридичних нюансів. Я би не сподівався на ці гроші в короткостроковій перспективі, тому що треба визначити, на яких підставах конфіскуються активи, як це буде оформлено юридично. Буде дуже тривалий процес.

Заяви ЄС про передачу коштів від заморожених активів РФ на відновлення України теж треба читати між рядків. Заморожені активи – не конфісковані та не передані. Як заморозили, так можуть і розморозити.

Також на ці гроші можуть претендувати не лише українці. Наприклад, проти «Газпрому» зараз подані позови німецькими фірмами через недопостачання газу. Вони теж, скоріше за все, претендуватимуть на ці кошти.

І ще важливе питання, що європейці мають на увазі під передачею коштів на відновлення України? Якщо вони збираються платити європейським компаніям, які будуть постачати товари в Україну, то на цьому заробить Європа, а не українці. Це не створить нам додаткові робочі місця. Тому за цим необхідно пильно слідкувати, особливо на фоні постійних вагань Шольца стосовно передачі нам танків Leopard.