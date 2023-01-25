Причина, через яку наші союзники добиватимуть Росію до кінця

Росіяни самі влізли в пастку. І втратять помалу все

«По итогам 3 квартала минувшего года тенденция понятна: США не только стали крупнейшим в мире экспортером нефти и нефтепродуктов по валовому объему, обогнав весной 2022 года Россию, ...но еще и на полном ходу к лидерству в экспорте газа. ...Америка добилась того, чего хотела», – «філософ» Тімофєй Сєрґєйцев 23 січня в ефірі Соловйов Live.

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В Росії ще хтось сподівається, що їм за якихось умов, в результаті якихось переговорів, поступок отак візьмуть, і повернуть «все як було до війни»? Вони самі влізли в цю пастку. І втратять помалу все. Включно з територіальною цілісністю імперії. Бо по запчастинах вони зручніші і головне – безпечні для світу.

Я писав ще на початку агресивної фази війни: в союзників наявний потужний стратегічний інтерес в геоекономіці. Це та причина, через яку вони не діятимуть швидко попри всі наші прохання і вимоги. Але це і та причина, через яку вони, як вже вгризлись в горлянку Росії, її вже не відпустять.

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Можна констатувати: Росія вже ніколи не відкотить ситуацію до довоєнної. Вона вже ніколи не повернеться на втрачені ринки. І не поверне контроль над втраченим: сферами інтересів, територіями тощо. Хоча на подібні спроби їй лишилось не так багато часу як цілісному територіальному утворенню.