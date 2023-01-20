Швейцарія назвала умову, за якої може передати Україні заморожені активи РФ

Кассіс: «У Швейцарії потрібні серйозні правові коригування, і, ймовірно, останнє слово буде за народом»

Міжнародна спільнота чинить тиск на Швейцарію, щоб та конфіскувала заморожені кошти

Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що шукає шляхи використання заморожених російських 7,5 млрд швейцарських франків ($8,8 млрд) для відновлення України. Але для цього, схоже, потрібне схвалення на референдумі. Про це він сказав в інтерв'ю швейцарській газеті Tages-Anzeiger.

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Кассіс стверджує, що конфіскація грошей Росії має відбуватися відповідно до закону, який наразі дозволяє лише заморожувати кошти, а не конфісковувати їх. Політик зазначив, що право на власність є базовим правом людини, яке захищене зокрема швейцарською конституцією. Тож щоб передати ці гроші Україні, потрібно вносити зміни.

«Ми не можемо просто взяти гроші, які нам не належать, тому що ми вважаємо це неправильним із моральної точки зору. Недаремно в нас сильно захищені права власності. Йдеться про пошук правильних механізмів, щоб не було побічних ефектів, що перевищують передбачуваний основний ефект, – майже як у медицині», – сказав Кассіс.

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Міністр зазначив, міжнародна спільнота вже чинить тиск на Швейцарію, щоб та конфіскувала заморожені кошти.

«У Швейцарії потрібні серйозні правові коригування, і, ймовірно, останнє слово буде за народом. В інших країнах рішення може ухвалювати парламент», – додав політик.

Раніше повідомлялося, що Швейцарія виступила проти передачі зброї Україні.

До слова, Швейцарія заморозила банківські рахунки підсанкційних росіян ще у лютому 2022 року.