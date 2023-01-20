Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Швейцарія назвала умову, за якої може передати Україні заморожені активи РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Швейцарія назвала умову, за якої може передати Україні заморожені активи РФ
Кассіс: «У Швейцарії потрібні серйозні правові коригування, і, ймовірно, останнє слово буде за народом»
фото з відкритих джерел

Міжнародна спільнота чинить тиск на Швейцарію, щоб та конфіскувала заморожені кошти

Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що шукає шляхи використання заморожених російських 7,5 млрд швейцарських франків ($8,8 млрд) для відновлення України. Але для цього, схоже, потрібне схвалення на референдумі. Про це він сказав в інтерв'ю швейцарській газеті Tages-Anzeiger.

Кассіс стверджує, що конфіскація грошей Росії має відбуватися відповідно до закону, який наразі дозволяє лише заморожувати кошти, а не конфісковувати їх. Політик зазначив, що право на власність є базовим правом людини, яке захищене зокрема швейцарською конституцією. Тож щоб передати ці гроші Україні, потрібно вносити зміни.

«Ми не можемо просто взяти гроші, які нам не належать, тому що ми вважаємо це неправильним із моральної точки зору. Недаремно в нас сильно захищені права власності. Йдеться про пошук правильних механізмів, щоб не було побічних ефектів, що перевищують передбачуваний основний ефект, – майже як у медицині», – сказав Кассіс.

Міністр зазначив, міжнародна спільнота вже чинить тиск на Швейцарію, щоб та конфіскувала заморожені кошти.

«У Швейцарії потрібні серйозні правові коригування, і, ймовірно, останнє слово буде за народом. В інших країнах рішення може ухвалювати парламент», – додав політик.

Раніше повідомлялося, що Швейцарія виступила проти передачі зброї Україні.

До слова, Швейцарія заморозила банківські рахунки підсанкційних росіян ще у лютому 2022 року.

Теги: Швеція війна росія Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Швейцарії Ален Берсе заявив, що його країна не дозволятиме реекспорту швейцарського озброєння
Швейцарія виступила проти передачі зброї Україні
18 сiчня, 14:04
Швейцарія блокує постачання певної військової допомоги Україні
Швейцарія накладає вето на постачання військових матеріалів в Україну – міністерка оборони Іспанії
11 сiчня, 04:56
Швейцарія також встановила граничну ціну на російську нафту у $60 за барель
Швейцарія приєдналася до нафтових санкцій ЄС проти РФ
16 грудня, 2022, 17:43

Економіка

Швейцарія назвала умову, за якої може передати Україні заморожені активи РФ
Швейцарія назвала умову, за якої може передати Україні заморожені активи РФ
ДТЕК відновлює електрику на Донеччині. Світло в оселях мають ще 1,5 тисячі родин
ДТЕК відновлює електрику на Донеччині. Світло в оселях мають ще 1,5 тисячі родин
Нафта дешевшає: побоювання щодо рецесії знову зростають
Нафта дешевшає: побоювання щодо рецесії знову зростають
Мінекономіки: Україна хоче відкрити морські порти для експорту сталі
Мінекономіки: Україна хоче відкрити морські порти для експорту сталі
У Держспецзв’язку повідомили, де найгірша ситуація зі зв’язком
У Держспецзв’язку повідомили, де найгірша ситуація зі зв’язком
«Нафтогаз» у Давосі домовився про додаткові обсяги газу для України
«Нафтогаз» у Давосі домовився про додаткові обсяги газу для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Пригожин влаштує переворот у Росії? Грозєв пояснив, чого очікувати Путіну
15K
Ракетний удар по Дніпру: загинула тренерка з акробатики разом із чоловіком та дитиною
14K
Стало відомо, кому Денис Монастирський надіслав смс перед загибеллю
12K
Трибунал для Путіна та Лукашенка. 19 євродепутатів, які не підтримали резолюцію
11K
20 січня: яке сьогодні свято, прикмети й заборони
11K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання

Новини

Стало відомо, кому Денис Монастирський надіслав смс перед загибеллю
Сьогодні, 11:46
Окупанти намагалися наступати на Запоріжжі та зазнали провалу – Генштаб
Сьогодні, 06:52
Гарний знак: на Водохреща над Лаврою з'явилася величезна веселка
Вчора, 12:55
ЗСУ за добу відбили атаки окупантів поблизу 14 населених пунктів – Генштаб
Вчора, 06:53
Віталій Кличко вручив Борису Джонсону важливу нагороду
Вчора, 04:00
США надали Україні більше гуманітарної допомоги, ніж решта країн, разом узятих
18 сiчня, 14:49

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту