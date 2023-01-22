Фінляндія заморозила російські активи на €187 млн
Росіяни втратили нерухомість, акції, машини, яхти та літаки
У межах санкцій, запроваджених країнами Заходу проти Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну, Фінляндія заморозила російських активів на суму €187 млн, про це повідомляє Yle.
Справами заморожених активів у країні займається Управління зі стягнення боргів. На цей час відомство заморозило активи на €187 млн.
Як пояснив начальник відділу санкцій МЗС Фінляндії Піа Сааріваара, йдеться про нерухомість, акції, машини, яхти, літаки. «Різне майно, що має цінність», – резюмував посадовець.
У Фінляндії найвідоміший російський олігарх із санкційного списку ЄС – Геннадій Тимченко. За інформацією видання, він є одним із власників столичної арени Helsinki-halli.
Як повідомлялося, ЄС уже запровадив дев'ять пакетів санкцій проти РФ: коли буде готовий новий пакет санкцій ЄС проти Росії.
До слова, Фінляндія анонсувала пакет допомоги Україні з важким озброєнням на €400 млн.
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