Головна Думки вголос Тарас Загородній
search button user button menu button
Тарас Загородній Керуючий партнер «Національної антикризової групи»

Працюєш на Росію? Отримуй довічне

glavcom.ua
СБУ знешкодила агентуру РФ, яка коригувала ракетні удари по Дніпру
фото: СБУ

Зараз спецслужба розслідує більше 1,5 тисяч кримінальних проваджень за фактами держзради

Переглядаю фото з останньої спецоперації СБУ – викрита найбільша з початку війни мережа навідників російських обстрілів. І це прямо кіношна історія.

7 людей, які працюють на російській Генштаб в Дніпрі. Група довго перебуває у «режимі очікування». Їх активують у жовтні, коли починаються удари по енергетичним об’єктам. Саме вони готують уточнені координати таких об’єктів. Після «прильотів» обов’язково відвідують місце удару – фіксують наслідки та корегують координати для повторних атак. Це основна робота – є і додаткова: сбір даних про перебування військових, щоб виявити позиції української ПВО.

На фото звертають на себе увагу на умови в яких живуть «любители русского мира». Старі дерев’яні коробки, пошарпані стіни з радянськими шпалерами, совдепівський дизайн квартир. Люди, які живуть в минулому, такі самі як країна на яку вони працюють. «Назад у майбутнє», представники зворотної форми еволюцію.

Відмічу, що уперше з початку війни вдалося за раз виявити таку кількість агентів. І ця спецоперація – черговий успіх наших у війні зі спецслужбами агресора. Треба визнати, що в останні пів року ми цю боротьбу виграємо. Про це свідчить і багаторазова «бавовна» в Росії та на окупованих нею територіях – «кримський міст», бухта Севастополя, аеродроми в Енгельсі і т.д. Так і відсутність аналогічних диверсійних актів росіян у нашому тилу. Спроби таких атак є. Їх десятки. А от результатів нема – вони нейтралізовані нашою спецслужбою.

У викритті мережі в Дніпрі є ще один важливий аспект. Слідству ще необхідно буде встановити причетність цієї групи до атаки на житловий будинок у Дніпрі, де загинуло 46 людей. Чи наводили ці люди ракети на будинок? Чи приїхали в перші хвилини після вибуху на місце злочину, щоб під стогін людей з під завалів «зафіксувати потрапляння та уточнити координати»?

Голова СБУ Василь Малюк, коментуючи спецоперацію контррозвідки, вказав на те, що СБУ системно відпрацьовує всіх, хто допомагає наводити ракети на наші міста. І цих людей чекає відповідальність за скоєне.

Сьогодні спецслужба розслідує більше 1,5 тисяч кримінальних проваджень за фактами держзради, та більше 2 тисяч щодо колаборційної діяльності. Але, відзначу, що СБУ сьогодні змушена діяти в тому числі долаючи перепони у вигляді застарілого українського законодавства. Закон про контррозвідку, прийнятий в мирні 90-х ніяк не відповідає нинішнім реаліям. Новий вже знаходиться в Раді і вимагає якнайшвидшого прийняття.

Україна очевидно поки перемагає РФ у війні спецслужб. І необхідно зробити все можливо, щоб цей темп продовжувався. Кожен колаборант і навідних має знати – розплата рано чи пізно неминуча.

До речі, дніпровським корегувальникам «світить» довічне. Здається, цілком адекватна розплата за такі злочини.

Читайте також: СБУ знешкодила агентуру РФ, яка коригувала ракетні удари по Дніпру
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: історія Генштаб закон будинок Кримський міст робота СБУ Дніпро

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Грозєв: єдиний план росіян полягав у відсутності плану як такого
Христо Грозєв назвав сценарій, який обрав Кремль у війні з Україною
Сьогодні, 05:11
Джон Кірбі на тлі фотографій вагонів, якими перевозили зброю з КНДР до Росії
Північна Корея допомогла Росії у війні: у США оприлюднили докази (фото)
Сьогодні, 01:14
Олексій Симоненко втрапив у скандал через відпочинок за кордоном та зв'язки з львівським тютюновим бізнесменом
Журналіст: Заступник генпрокурора провів новорічні канікули під час війни в Іспанії
Вчора, 22:23

Тарас Загородній

Працюєш на Росію? Отримуй довічне
Працюєш на Росію? Отримуй довічне
Український Моссад: що треба зробити Верховній Раді?
Український Моссад: що треба зробити Верховній Раді?
СБУ перемагає у «невидимій» війні проти ФСБ
СБУ перемагає у «невидимій» війні проти ФСБ
Коли чекати наступну «бавовну» в Росії
Коли чекати наступну «бавовну» в Росії
Кібервійна проти РФ. Які досягнення в України
Кібервійна проти РФ. Які досягнення в України
Чому Ватикан підігрує Росії?
Чому Ватикан підігрує Росії?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Трибунал для Путіна та Лукашенка. 19 євродепутатів, які не підтримали резолюцію
49K
Христо Грозєв назвав новий головний страх Путіна
40K
Українці – неймовірні. Філатов розповів про дивовижну знахідку на руїнах дому у Дніпрі
30K
Стало відомо, кому Денис Монастирський надіслав смс перед загибеллю
22K
«Росія хоче залучити підкріплення»: міністр оборони США звернувся до учасників «Рамштайн»
16K
Масштабна пожежа в Росії: палають цистерни з пальним для окупантів (фото, відео)

Новини

Російські війська в Білорусі ведуть розвідку українських об’єктів і не лише – Генштаб
Сьогодні, 07:02
Стало відомо, кому Денис Монастирський надіслав смс перед загибеллю
Вчора, 11:46
Окупанти намагалися наступати на Запоріжжі та зазнали провалу – Генштаб
Вчора, 06:52
Гарний знак: на Водохреща над Лаврою з'явилася величезна веселка
19 сiчня, 12:55
ЗСУ за добу відбили атаки окупантів поблизу 14 населених пунктів – Генштаб
19 сiчня, 06:53
Віталій Кличко вручив Борису Джонсону важливу нагороду
19 сiчня, 04:00

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту