Працюєш на Росію? Отримуй довічне

Зараз спецслужба розслідує більше 1,5 тисяч кримінальних проваджень за фактами держзради

Переглядаю фото з останньої спецоперації СБУ – викрита найбільша з початку війни мережа навідників російських обстрілів. І це прямо кіношна історія.

Будь ласка, читайте текст після реклами

7 людей, які працюють на російській Генштаб в Дніпрі. Група довго перебуває у «режимі очікування». Їх активують у жовтні, коли починаються удари по енергетичним об’єктам. Саме вони готують уточнені координати таких об’єктів. Після «прильотів» обов’язково відвідують місце удару – фіксують наслідки та корегують координати для повторних атак. Це основна робота – є і додаткова: сбір даних про перебування військових, щоб виявити позиції української ПВО.

На фото звертають на себе увагу на умови в яких живуть «любители русского мира». Старі дерев’яні коробки, пошарпані стіни з радянськими шпалерами, совдепівський дизайн квартир. Люди, які живуть в минулому, такі самі як країна на яку вони працюють. «Назад у майбутнє», представники зворотної форми еволюцію.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відмічу, що уперше з початку війни вдалося за раз виявити таку кількість агентів. І ця спецоперація – черговий успіх наших у війні зі спецслужбами агресора. Треба визнати, що в останні пів року ми цю боротьбу виграємо. Про це свідчить і багаторазова «бавовна» в Росії та на окупованих нею територіях – «кримський міст», бухта Севастополя, аеродроми в Енгельсі і т.д. Так і відсутність аналогічних диверсійних актів росіян у нашому тилу. Спроби таких атак є. Їх десятки. А от результатів нема – вони нейтралізовані нашою спецслужбою.

У викритті мережі в Дніпрі є ще один важливий аспект. Слідству ще необхідно буде встановити причетність цієї групи до атаки на житловий будинок у Дніпрі, де загинуло 46 людей. Чи наводили ці люди ракети на будинок? Чи приїхали в перші хвилини після вибуху на місце злочину, щоб під стогін людей з під завалів «зафіксувати потрапляння та уточнити координати»?

Голова СБУ Василь Малюк, коментуючи спецоперацію контррозвідки, вказав на те, що СБУ системно відпрацьовує всіх, хто допомагає наводити ракети на наші міста. І цих людей чекає відповідальність за скоєне.

Сьогодні спецслужба розслідує більше 1,5 тисяч кримінальних проваджень за фактами держзради, та більше 2 тисяч щодо колаборційної діяльності. Але, відзначу, що СБУ сьогодні змушена діяти в тому числі долаючи перепони у вигляді застарілого українського законодавства. Закон про контррозвідку, прийнятий в мирні 90-х ніяк не відповідає нинішнім реаліям. Новий вже знаходиться в Раді і вимагає якнайшвидшого прийняття.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Україна очевидно поки перемагає РФ у війні спецслужб. І необхідно зробити все можливо, щоб цей темп продовжувався. Кожен колаборант і навідних має знати – розплата рано чи пізно неминуча.

До речі, дніпровським корегувальникам «світить» довічне. Здається, цілком адекватна розплата за такі злочини.