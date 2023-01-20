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Новорічні канікули для еліт: заступник генпрокурора провів відпустку в Іспанії

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Новорічні канікули для еліт: заступник генпрокурора провів відпустку в Іспанії
Олексій Симоненко втрапив у скандал через відпочинок за кордоном та зв'язки з львівським тютюновим бізнесменом
фото з відкритих джерел

Як Симоненку вдалося перетнути кордон під час воєнного стану – невідомо

Заступник генерального прокурора України Олексій Симоненко на новорічні свята їздив на відпочинок до Іспанії. Таку інформацію оприлюднив журналіст Михайло Ткач у своєму Facebook.

За його словами, джерела у правоохоронних органах підтвердили, що чиновник перебував в іспанському місті Марбелья протягом 10 днів – з 30 грудня до 8 січня.

Світлинами з відпочинку поділилася у своєму Instagram дружина Симоненка.

Новорічні канікули для еліт: заступник генпрокурора провів відпустку в Іспанії фото 1

Заступник генпрокурора виїхав за кордон на авто львівського підприємця і депутата Григорія Козловського, який є власником тютюнового бізнесу. Крім того, Симоненка супроводжував охоронець Козловського.

Що спільного в тютюнового бізнесмена Козловського із заступником генпрокурора та на яких підставах Симоненко виїхав із України в умовах воєнного стану – невідомо.

Нагадаємо, Симоненко обіймав посаду одного із заступників Венедіктової: біографія та скандали чиновника.

Також у грудні 2021 року саме Симоненко підписав так звану «підозру» п'ятому президенту Петру Порошенку. За це він потрапив на сайт «Миротворець».

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