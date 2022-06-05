Гіркін робить для України в рази більше за будь-яких проукраїнських спікерів

Усвідомлення того, що ризик перетворитися на понівечений труп вищий за перспективу заробити грошенят, змінить саме поведінку росіян

Буряти, дагестанці і вагнеровці не йдуть сюди захищати російськомовне населення. Вони просто заробляють гроші

Є два підходи до стратегічних комунікацій.

Підхід 1 передбачає зміну ставлення певної маси людей до певної проблеми.

Підхід 2 передбачає зміну поведінки людей щодо окремої проблеми.

Вони обидва по-своєму ефективні в окремих ситуаціях. Залежить від задач, об'єкту впливу, і так далі.

Щодо нашої ситуації маю сказати дещо, бо це дуже важливо. Перший підхід для нас актуальний, коли ми в чомусь переконуємо американців чи європейців. Він працює там, де зміна _ставлення_ має довгострокові наслідки. Себто, наприклад, в країнах демократії. Зміниш суспільну думку – переможеш, бо вона змінить політику країни.

Щодо населення РФ він малоефективний. Бо якщо навіть вдасться подвоїти чи потроїти проукраїнські настрої серед населення країни, що саме по собі було б великою переможенькою чисто технічно (бо завдання важке), це не мало б впливу на російську політику.

Грубо кажучи – якщо замість сотні тисяч росіян на кухнях про несправедливість цієї війни буде говорити навіть мільйон, це не вплине на кількість ракет, що падають нам на голови. Навіть на потік росіян до військоматів. Бо відкрию страшну таємницю – зараз більшість російських рекрутів, на відміну від 2014 року, налаштована щодо України нейтрально. Ані буряти, ані дагестанці, ані вагнеровці, не йдуть сюди захищати православ'я чи російськомовне населення. Вони просто заробляють гроші.

У випадку росіян треба змінювати поведінку. Наприклад, через страх. Усвідомлення того, що ризик перетворитися на понівечений труп вищий за перспективу заробити грошенят на іпотеку, змінить саме поведінку.

Тримайте це в голові тоді, коли обговорюєте, як нам краще впливати на ті чи інші аудиторії, які нам потрібні засоби та інфлюенсери.

Бо істинно кажу вам, Гіркін зараз робить для України в рази більше за будь-яких проукраїнських спікерів. Так буває. І так зараз є.

Джерело: блог Віктора Трегубова

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