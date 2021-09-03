Як не стати жлобом. Коротка інструкція

Я просто хочу жити в країні, де жлобство буде не в честі

Насправді я хочу небагато

Я просто хочу, щоб люди перед тим, як щось зробили в спільному просторі, задавали собі питання «а чи я не буду цим комусь об'єктивно заважати?»

Щоб це питання стало натуральним, з підкорки, як звичка подавати руку при вітанні.

Хочу покурити. Чи немає поблизу людей, яким заважатиму?

Хочу вигуляти собаку. Як зробити так, щоб ані він, ані його відходи життєдіяльності нікому не заважали?

Хочу послухати музику. Чи не заважатиме вона кому? Можливо, краще вдягнути навушники?

Хочу проїхати автомобілем, велосипедом чи самокатом. Як це зробити згідно правил та так, щоб нікому не заважати?

Хочу торгувати в кіоску чи з лотка. Де стати так, щоб люди через мене не спотикалися, та як оформити місце, щоб воно не псувало загальний вигляд?

Хочу побудувати дім. Як це зробити так, щоб роздратувати людей по мінімуму?

Саме це питання – а чи не заважаю я кому, чи не чиню зайвого вторгнення в чужий простір, чи не псую світ довкола себе – відрізняє людину від жлоба

Я просто хочу жити в країні, де жлобство буде не в честі.

Джерело: блог Віктора Трегубова

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