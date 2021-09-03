Україна – це країна, де все можливо: Зеленський виступив у Стенфорді

Володимир Зеленський виступив перед студентами та науковцями Стенфордського університету

У межах робочого візиту до США Президент України Володимир Зеленський відвідав Стенфордський університет (Каліфорнія) та виступив перед експертним середовищем цього славетного навчального закладу. Про це пише Офіс президента.

Главу держави зустрічали директор Інституту міжнародних досліджень Фрімена-Сполі Стенфордського університету Майкл Макфол, позаштатний професор Стенфордського університету Стівен Пайфер, директор Центру демократії, розвитку та верховенства права Френсіс Фукуяма.

Президент України зазначив, що для нього – велика честь виступати перед експертами Стенфордського університету.

«Чи міг колись я, звичайний хлопець з простої родини, зі звичайного – прекрасного – промислового міста на сході України, уявити, що виступатиму тут? Ні. Але все можливо. Правда, для цього щонайменше потрібно було стати Президентом України», – зауважив Володимир Зеленський.

За його словами, «все можливо» – не лише його особисте кредо, а й символ сучасної України – великої демократичної держави, про яку він хоче розповісти більше.

«Українці часто доводили людству, що все можливо. Що можливо створити перший гвинтокрил, штучний супутник Землі, найбільший у світі літак та, до речі, WhatsApp», – сказав Глава держави.

Він розповів, що ще декілька років тому в Україні були жахливі дороги, якими неможливо було швидко проїхати з одного міста в інше. Також були складні й тривалі бюрократичні процедури. І він хотів це змінити. А сьогодні Україна споруджує тисячі кілометрів доріг і сотні мостів, знову будує власні літаки, гелікоптери, танки та військо-морський флот – і це все також можливо.

Президент також нагадав, що Україна, яка протистоїть одній з найпотужніших армій світу – армії Російської Федерації. Також українці втілили у життя ідею держави у смартфоні.

«І сьогодні 26 мільйонів українців онлайн, у смартфоні можуть оформити документи при народженні дитини, користуватися іншими цифровими документами, отримати дозвіл на будівництво, відкрити бізнес можна за 7-15 хвилин – швидше, ніж у більшості країн світу. Україна стала першою державою у світі, що має цифровий паспорт», – зауважив він.

Глава держави розповів, що мета на найближчі роки – 100% державних послуг онлайн, а в майбутньому – щоб усі громадяни України мали можливість голосувати на виборах в Інтернеті.

2 вересня мерія Сан-Франциско стала жовто-синьою: Зеленський прибув до Каліфорнії.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, чи звучали імена відомих українських олігархів під час візиту президента Володимира Зеленського до США.

Єрмак також сказав, що Президент Володимир Зеленський хоче, щоб США долучилися до переговорів у нормандському форматі. Глава держави вважає, що у цьому форматі потрібно обговорювати питання «Північного потоку – 2».

Зеленський вчора запропонував президенту США приєднатися до нормандського формату переговорів про урегулювання конфлікту на Донбасі. До слова, США обіцяють санкції проти «Північного потоку – 2» при одній умові.

Раніше Зеленський розповів про враження та деталі зустрічі з Байденом. Також Зеленський зізнався: забув обговорити з Байденом одну тему.

Як відомо, 1 вересня у Білому домі відбулася зустріч президентів України та США – Володимира Зеленського та Джо Байдена. За результатами зустрічі лідери оприлюднили спільну заяву.

Зустріч Зеленського та Байдена тривала понад дві години.

Нагадаємо, Джо Байден заявив про намір знову приїхати з візитом до України. Також Штати підтримують прагнення України стати частиною НАТО.

Володимир Зеленський, під час зустрічі з Джо Байденом, передав лідеру США список з незаконно ув'язненими Росією українцями.

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