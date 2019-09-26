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    Думки вголос

    Чому в Росії так розгнівалися на школярку-екоактивістку Грету Тунберг

    • Артемій Троїцький

      Російський журналіст, дисидент

    • Розсилка
    Грета Тунберг - Чому в Росії так розгнівалися на школярку-екоактивістку Грету Тунберг
    Грета Тунберг

    У більшості росіян одна думка про майбутнє викликає підсвідому паніку

    Мовою оригіналу

    На середине седьмого десятка меня нелегко чем-то удивить. Но тут я, пожалуй, даже не удивлён, а шокирован. Имею в виду почти единодушную негативную реакцию своих соотечественников на недавнее выступление в ООН, да и само явление Греты Тунберг, 16-летней шведской эко-активистки. Заглянув сегодня в фб и собственный твиттер, обнаружил россыпи народной ненависти — от хамского «в психушку эту тварь!» и ласкового «какая неприятная девочка» до сердобольного «взрослые пиарятся на больном ребёнке» и саркастического «понятно, кто стоит за этим проектом».

    Грета, действительно, девочка не совсем обычная — очень уверенная в себе, упёртая, страстная и нелицеприятная. В 11 лет у неё нашли синдром Аспергера — это, насколько я понимаю, разновидность аутизма; затрудняет общение. При этом на физические возможности человека этот синдром не влияет никак, а интеллектуальные способности даже усиливает. Тема Греты Тунберг — глобальное потепление и недостаточные усилия «взрослых» (правительств и бизнеса) по борьбе с ним. Политиков она в лицо называет «предателями» и людьми, крадущими будущее у неё и грядущих поколений. С этим никто особо и не спорит.

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    В своём осуждении Греты Тунберг россияне проявляют невероятное единство: дружно поливают её и прогрессисты, и охранители, и все, кому не лень. (Ждём солидарных текстов от Юлии Латыниной и Александра Проханова). Немногие сочувствующие, вроде меня, растерянно гадают — отчего такой «хейт-парад»?! Одни пишут, что от общей отсталости экологического сознания в России. Другие считают это следствием полного бесправия «людей с особенностями» (детей в первую очередь) в государстве, где они обречены на «спецусловия» и изгойство. Бесспорно, и то, и другое имеет место. Но я назвал бы ещё одну причину. Несчастное население страны Путина и Собчак — страны, предельно извращённой и морально прогнившей до самой сердцевины, просто не верит в честные и искренние порывы. Видит во всём куплю/продажу, ложь и корыстный умысел — тот самый циничный пиар. Ну да, у нас только так.

    Однако даже три этих факторах не могут полностью обьяснить такого поголовного остервенения образованных россиян — тут есть что-то ещё. Что — не знаю, но могу предположить. Возможно, это «будущее». Ведь именно битвой за будущее осенён этот крестовый поход детей — Греты Тунберг и миллионов её юных последователей. Да, они прогуливают школу ради пикетов и демонстраций, но на фига им математика, если у них отнимают главное — воздух, воду, жизнь! Они ещё верят в перемены и хотят драться!! Причём могут победить. ...А у большинства здешних граждан, как я мог заметить, одна мысль о будущем вызывает жестокую изжогу и подсознательную панику.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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