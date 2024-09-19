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Транзит газу в обмін на АЕС. Експерт пояснив, як треба домовлятися українській владі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Транзит газу в обмін на АЕС. Експерт пояснив, як треба домовлятися українській владі
Експерти наголошують, що доки Словаччина, Угорщина та Австрія залежать від дешевого російського газу, це дозволяє маніпулювати ними, впливати на політику ЄС
фото: depositphotos

«Попросіть його, аби він забрався з Запорізької АЕС»

Угорщина та Словаччина, які зацікавлені у транзиті російського газу через Україну, могли б «домовитися» з Путіним, аби він повернув Запорізьку АЕС Україні. Таку можливу політично-економічну угоду наводить президент центру «Стратегія XXI» Михайло Гончар. Детально про нову резонансну нафтову угоду з Угорщиною та постачання азербайджанського газу в Європу йдеться у матеріалі «Главкома».

 «Коли ми щодо тієї ж російської нафти розмовляли з угорцями і словаками, то могли поставити питання – добре, ми погоджуємося на транзит до вас, але, якщо у вас такі гарні відносини з Путіним, то попросіть його, аби він забрався з Запорізької АЕС. Щось я сумніваюся, що такі умови були висунуті», – заявив експерт Михайло Гончар.

Як відомо, Росія звикла використовувати газ як інструмент. Експерти наголошують, що доки Словаччина, Угорщина та Австрія залежать від дешевого російського газу, це дозволяє маніпулювати ними, впливати на політику ЄС. 

Водночас суто в грошах Україна як від нафтового, так і від газового транзиту отримує на порядок менше, ніж Росія, йдеться у матеріалі. Якщо за транзит газу Москва платить близько $800 млн на рік, значну частину яких «з’їдає» обслуговування ГТС, то за продаж газу заробляє $5-5,5 млрд. 

Стало відомо, що Росія та Україна ведуть переговори через Азербайджан щодо постачання газу до Європи. За його словами, Азербайджан «кілька місяців докладає великих зусиль», щоб дійти до «спільного знаменника». Він зазначив, що якщо транзит газу зупиниться, то вже в грудні кілька країн ЄС зіштовхнуться із «серйозними труднощами».

Водночас Євросоюз готовий припинити транзит російського газу через українську ГТС після завершення чинного контракту у грудні 2024 року.

Як раніше писав «Главком», план із заміни російського газу, який Україна транспортує до Європи, на газ з Азербайджану, несе в собі ризики. Експерти побоюються, що це стане лише прикриттям для експорту газу з Росії, попереджає Financial Times. Газ буде йти через Росію і Україну, а Баку зможе постачати лише невелику частину з тієї кількості. Михайло Гончар, президент Центру глобальних досліджень «Стратегія XXI», заявив, що угода ризикує «перетворитися на схему прихованого експорту російського газу під виглядом азербайджанського на європейський ринок».

До слова, Відень, столиця Австрії, повністю відмовиться від російського газу. Це станеться вже у наступному 2025 році.

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Теги: Австрія Михайло Гончар президент Україна транзит Угорщина Словаччина Газпром газ росія Москва

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