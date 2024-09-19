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Як маскуються іранські ракети «Фатх», які були передані Росії. Пояснення експерта

Стьопа Гафтко
glavcom.ua
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Як маскуються іранські ракети «Фатх», які були передані Росії. Пояснення експерта
Пускові установки ракет Фатх-360 дуже вміло маскують під звичайний грузовик
фото з відкритих джерел

Пускова установка ракет нагадує цивільну вантажівку, що ускладнює її виявлення з повітря

Ззовні пускова установка ракет «Фатх-360» нагадує звичайну вантажівку, саме тому її дуже важко виявити з повітря. Про це заявив колишній інженер з випробувань конструкторського бюро «Антонов», авіаційний експерт Костянтин Криволап в інтерв’ю «Главкому».

«Пускова установка ракет «Фатх-360» нагадує звичайну вантажівку. Ракетні блоки заховані всередині її причепа, а сама система зовні схожа на цивільну машину, що ускладнює її виявлення з повітря», – наголосив експерт.

Fath-360 (Фатх-360), також відома як BM-120 – це іранська тактична балістична ракета малої дальності із супутниковим керуванням. Радіус дії від 30 до 120 км, може нести 150 кг бойової частини і летіти зі швидкістю 3 Маха (1020 м/с).

Після запуску вона підключається до супутників для швидкого наведення і вражає свої цілі зі швидкістю 4 Маха (1361 м/с).

Також він підтвердив, що для збиття такого типу ракет, як і для більшості балістичних цілей Україні необхідні системи ЗРК «Patriot». На сьогодні Україні їх дуже бракує.

Ще краще за «Patriot» з цим завданням міг би впоратися ізраїльський зенітно-ракетний комплекс «Праща Давида».

Криволап пояснив, які є відмінності між цими обома комплексами.

«Patriot збиває балістику на останній стадії, коли ракета вже йде вертикально до землі і знижує швидкість до 2,5 махів (один мах дорівнює 1225 км/год – «Главком»). А «Праща» вражає ракету, коли вона виходить на найвищу точку траєкторії», – зазначив спеціаліст.

Експерти також підкреслили, що системи «Patriot» необхідні, щоб збивати ракети великої дальності, такі як «Кинджал», або «Іскандер». А для ракет малої дальності ідеально підійшла б ізраїльська система «Залізний купол».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Іран передав Росії більше 200 балістичних ракет, а саме: йдеться, начебто, про тактичні ракети наземного запуску «Фатх-360» з імовірною дальністю до 110 км.

До слова, за даними британської розвідки, до сьогодні іранська військова допомога Росії у війні проти України включала постачання сотень дронів-камікадзе, артилерійських боєприпасів та велику підтримку виробництва російських безпілотників. Постачання балістичних ракет є подальшим поглибленням військових відносин Ірану та Росії.

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Теги: Іран ракета військова допомога війна Кинджал балістичні ракети

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