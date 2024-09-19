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The New York Times пояснив, як у Хезболли опинилися пейджери з вибухівкою

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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The New York Times пояснив, як у Хезболли опинилися пейджери з вибухівкою
17 вересня у різних районах Лівану здетонували пейджери
фото: Reuters

За версією журналістів, Ізраїль створив підставну компанію, щоб підсунути бойовиками «троянського коня»

За оцінками американської розвідки, лідер «Хезболли» Насралла роками наполягав на тому, щоб організація інвестувала в пейджери, які, незважаючи на свої обмежені можливості, могли отримувати дані, не надаючи місцезнаходження користувача чи іншої компрометуючої інформації. Цим і скористалася ізраїльська розвідка, пише The New York Times із покликанням на офіцерів американської розвідки.

Ізраїль довго готував операцію вибухів пейджерів на території Лівану, заздалегідь створив підставну компанію, яка представлятиме себе як міжнародний виробник пейджерів.

Як зазначає видання, BAC Consulting була угорською компанією, яка мала контракт на виробництво пристроїв від імені тайванської компанії Gold Apollo. Насправді це була частина ізраїльського плану, стверджують троє офіцерів розвідки. За їхніми словами, були створені принаймні ще дві підставні компанії, щоб замаскувати справжні особи людей, які створювали пейджери – офіцерів ізраїльської розвідки.

BAC справді брав звичайних клієнтів, для яких виготовив ряд звичайних пейджерів. Але єдиним клієнтом, який дійсно мав значення, була Хезболла, а її пейджери були далеко не звичайними. За словами трьох офіцерів розвідки, виготовлені окремо, вони містили батареї з вибухівкою PETN. Пейджери почали доставляти до Лівану влітку 2022 року невеликими партіями, але виробництво було швидко збільшено після того, як Насралла забракував мобільні телефони.

Деякі з побоювань Насралли були викликані повідомленнями союзників про те, що Ізраїль отримав нові засоби злому телефонів, активуючи мікрофони та камери віддалено, щоб шпигувати за їхніми власниками. За словами трьох представників розвідки, Ізраїль інвестував мільйони в розробку технології, і серед «Хезболли» та її союзників поширилася інформація про те, що жоден мобільний зв’язок – навіть зашифровані програми обміну повідомленнями – більше не безпечні.

Насралла не тільки заборонив використовувати мобільні телефони на зустрічах бойовиків «Хезболли», а й наказав, щоб подробиці переміщень і планів «Хезболли» ніколи не передавалися через мобільний телефон. Він наголосив, що представники «Хезболли» повинні постійно мати при собі пейджери, а в разі війни ці пристрої будуть використовуватися, щоб повідомляти бійцям, куди йти.

За словами двох представників американської розвідки, протягом літа поставки пейджерів до Лівану зросли, тисячі прибули в країну та були розподілені серед офіцерів Хезболли та їхніх союзників.

«Для «Хезболли» пейджери були оборонним заходом, але в Ізраїлі офіцери розвідки називали їх «кнопками», які можна було натиснути, коли настане час», – пише видання.

Нагадаємо, що у вівторок, 17 вересня, у різних районах Лівану здетонували пейджери. Поранення отримали близько 2,8 тис. людей, 12 загинули. За даними ЗМІ, ці пристрої використовує «Хезболла» як закриту систему зв'язку, найменш схильну до злому і прослуховування. Рух і влада Лівану поклали на Ізраїль відповідальність за те, що сталося. «Хезболла» також пообіцяла Тель-Авіву жорстку відповідь.

Згодом ще три людини загинули і десятки отримали поранення після того, як здетонували ручні радіостанції, що використовувалися ліванським збройним угрупуванням «Хезболла». Це сталося наступного дня після того, як вибухнули тисячі пейджерів, які використовувало угруповання.

Як стверджує агентство Reuters, ізраїльська розвідка «Моссад» заклала вибухівку п'ять тисяч пейджерів тайванського виробництва, замовлених ліванським рухом. Портал Axios уточнив із посиланням на джерела, що операцію схвалили на зустрічах прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу з членами його кабінету та керівниками служб безпеки. Пейджери, що вибухнули в Лівані, були начинені 20 грамами вибухівки. Про це писала Al Jazeera з посиланням на джерело в службах безпеки країни.

На інцидент уже відреагував прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

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Теги: Ізраїль Ліван розвідка

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