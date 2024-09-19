Купа брухту та «мінус» спостережний пункт: прикордонники показали, як нищать окупантів

На Запорізькому напрямку ситуація залишається напруженою, але ЗСУ успішно стримують ворога та нищать його техніку

Українським прикордонникам днями вдалось знищити спостережний пункт російських окупантів у Запорізькій області та перетворити на купу брухту техніку загарбників. Відповідне відео показала в Telegram Держприкордонслужба.

«Прикордонники перетворили техніку окупантів на купу брухту, а також знищили спостережний пост росіян на Запорізькому напрямку», – йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті

За минулу добу, 18 вересня на лінії бойового зіткнення відбулось 187 боїв. У Курській області ворог активно б'є КАБами по своїх селах та містах.

Російські загарбники тиснуть вздовж лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, в межах Торецька, біля Покровська, а також фіксується просування ворога під Гуляйполем.

Нагадаємо, за минулу добу російські загарбники завдали по території України один ракетний удар із використанням однієї ракети, 59 авіаударів, скинувши 79 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 532 дрони-камікадзе та здійснили майже 3300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

До слова, аналітики вважають, що недавні атаки на російські склади боєприпасів та ракет послаблять логістику та наступальний потенціал противника.