Без опадів та до 26°С тепла: прогноз погоди на 19 вересня

Сьогодні по всій країні без опадів

Завтра, 19 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише у південно-західній частині місцями пройде короткочасний дощ. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде переважно східний та північно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с. У південній частині країни, а також місцями у східних та центральних областях можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 9-14°С, у південних регіонах буде тепліше - 12-17°С. Вдень повітря прогріється до 21-26°С, у Карпатах буде прохолодніше - 15-20°С.

У Київській області також очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Температура повітря вночі по області становитиме 12-17°, вдень 19-24°. У Києві вночі очікується 14-16°, вдень 21-23°.

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