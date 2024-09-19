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Глава МЗС Польщі пропонує віддати Крим під мандат ООН: реакція Меджлісу

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Глава МЗС Польщі пропонує віддати Крим під мандат ООН: реакція Меджлісу
Чубаров наголосив, що обговорення будь-яких питань майбутнього Криму має відбуватися лише за участю та згодою Української держави та корінного кримськотатарського народу
фото з відкритих джерел

Рефат Чубаров: «Крим – це тимчасово окупована території України і першим кроком до встановлення миру має бути виведення російських окупаційних військ з території півострова»

Заява міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського щодо того, що Крим можна передати під мандат ООН – є неприпустимою та цинічною. Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Реакція Меджлісу

«Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський публічно припустив, що задля припинення війни Росії проти України, наша держава має поступитися Кримом. Інакше розцінити слова польського дипломата не представляється можливим», – заявив Чубаров.

За його словами, Меджліс кримськотатарського народу вважає подібні заяви неприпустимими та цинічними. Адже вони не відповідають національним інтересам України, а також правам та інтересам корінного кримськотатарського народу України.

У Меджлісі нагадали, що згідно з національним законодавством України та міжнародним правом «законними жителями» Криму є виключно громадяни України та особи, які в законний спосіб оформили своє постійне або тимчасове перебування на українській території, що підтверджується у встановленому українським законодавством порядку. Саме тому інші спроби встановлення законності проживання людини в українському Криму не потрібні та недоцільні.

«Крим - це тимчасово окупована території України і першим кроком до встановлення миру має бути виведення російських окупаційних військ з території півострова», – сказано у заяві.

Що передувало

Сьогодні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Крим має вирішальну роль у питанні щодо можливих мирних переговорах між Україною та Росією. Саме тому одним із варіантів розв'язання питання щодо півострова може стати передача його під мандат ООН.

«Крим символічно важливий для Росії, особливо для Путіна, але стратегічно важливий для України. Я не бачу, як можна досягти миру без демілітаризації Криму», – заявив він.

Постійна представниця Президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева заявила, що будь-які пропозиції щодо передачі Криму під протекторат чи проведення нових референдумів суперечать принципам міжнародного права та підривають суверенітет України.  Представниця наголосила, що Автономна Республіка Крим та місто Севастополь були і залишаються невід'ємною частиною України в її міжнародно визнаних кордонах. Будь-які пропозиції щодо передачі Криму під протекторат чи проведення нових референдумів суперечать принципам міжнародного права та підривають суверенітет України.

До слова, Сікорський та Зеленський провели «неприємні переговори» стосовно Волині. Польща розглядає можливість тиску на Україну через питання Волинської трагедії в контексті її євроінтеграційних прагнень.

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Теги: Крим росія Польща міністр Рефат Чубаров Меджліс держава Україна

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