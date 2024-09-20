Сонячно та до 22°C тепла: прогноз погоди на 20 вересня

Сьогодні буде тепла та сонячна погода

Сьогодні, 20 вересня, по всій території України очікується мінлива хмарність, без опадів. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі знизиться до 6-11°, на півдні країни буде трохи тепліше – 11-16°. Вдень очікується приємне потепління до 21-26°, в Карпатах буде прохолодніше – 17-22°.

На Київщині температура повітря вночі знизиться до 6-11°, у Києві буде близько 10°. Вдень очікується приємне потепління до 21-26°, у столиці буде 22-24°.

Нагадаємо, 20 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони.