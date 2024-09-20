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Сонячно та до 22°C тепла: прогноз погоди на 20 вересня

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Сонячно та до 22°C тепла: прогноз погоди на 20 вересня
фото з відкритих джерел

Сьогодні буде тепла та сонячна погода

Сьогодні, 20 вересня, по всій території України очікується мінлива хмарність, без опадів. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі знизиться до 6-11°, на півдні країни буде трохи тепліше – 11-16°. Вдень очікується приємне потепління до 21-26°, в Карпатах буде прохолодніше – 17-22°.

Сонячно та до 22°C тепла: прогноз погоди на 20 вересня фото 1

На Київщині температура повітря вночі знизиться до 6-11°, у Києві буде близько 10°. Вдень очікується приємне потепління до 21-26°, у столиці буде 22-24°.

Нагадаємо, 20 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони.

Теги: прогноз погоди

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