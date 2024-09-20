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20 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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20 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Якщо шишки ростуть високо на хвойних – пізно прийде зима
фото з відкритих джерел

Сьогодні не можна давати гроші у борг

Сьогодні, 20 вересня, Всесвітній день рису, Всесвітній день гінекологічної онкології, Всесвітній день паельї та Міжнародний день студентського спорту. Віряни вшановують пам'ять святого великомученика Євстратія та інших.

Всесвітній день рису

20 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Свято присвячене одному з найважливіших продуктів харчування у світі, який є основним джерелом їжі для більш ніж половини населення планети. Рис має давню історію, яка починається в центральних областях Китаю вздовж берегів річки Янцзи. 

Археологи знайшли рисові зерна віком понад 7000 років на цій території. З Китаю рис поширився до Індії, Індонезії, Кореї, Японії, а згодом і до Європи та Америки. Цей день святкують різними способами: готують страви з рису, проводять кулінарні майстер-класи та фестивалі, а також розповідають про важливість рису для світової економіки та культури.

Всесвітній день гінекологічної онкології

20 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Цей день був започаткований 2019 року Європейською мережею груп з адвокації гінекологічного раку (ENGAGE) та Європейським товариством гінекологічної онкології (ESGO) з метою підвищення обізнаності про гінекологічні види раку, такі як рак яєчників, матки (ендометрія), шийки матки, вульви та піхви.

Всесвітній день паельї

20 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Свято присвячене одній з найвідоміших іспанських страв – паельї, яка походить з Валенсії. Паелья стала символом іспанської гастрономії завдяки своєму багатому смаку та культурному значенню. Цього дня у Валенсії проводяться різноманітні заходи, включаючи кулінарні конкурси, де шеф-кухарі з усього світу змагаються за звання найкращого майстра паельї. 

Людей по всьому світу закликають приготувати паелью на свій смак і поділитися результатами в соціальних мережах з хештегом #WorldPaellaDay. Паелья має багато варіацій, але основними інгредієнтами зазвичай є рис, шафран, оливкова олія, овочі, м’ясо або морепродукти. Кожен регіон Іспанії має свої унікальні рецепти та способи приготування цієї страви.

Міжнародний день студентського спорту

20 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

Свято було започатковано Генеральною конференцією ЮНЕСКО за ініціативою Міжнародної федерації студентського спорту (FISU) 2015 року. Метою цього дня є підкреслення важливої ролі спорту у вищих навчальних закладах та сприяння здоровому способу життя серед студентів.

Яке сьогодні церковне свято

20 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 5

20 вересня у церковному календарі – день пам’яті святого великомученика Євстратія. Святий був одним із п’яти мучеників, які постраждали за віру в часи правління імператора Діоклетіана. Він був відомий своєю мужністю та відданістю Христу. Євстратій разом зі своїми товаришами витримав жорстокі тортури, але не зрікся своєї віри.

Інший святий, преподобномученик Євстратій Печерський, жив у XI столітті в Києві. Він походив з багатої родини, але роздав своє майно бідним і став ченцем у Києво-Печерському монастирі. Під час нападу половців його захопили в полон і продали в рабство. Євстратій відмовився зректися християнства і був розіп’ятий на хресті.

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Що не можна робити 20 вересня

  • Не слід свататися – вас спіткає невдача.
  • Не можна давати чи брати гроші в борг.
  • Забороняється грубо поводитися з дітьми.

Народні прикмети і традиції

  • Високо летять журавлі – осінь буде мокрою і холодною;
  • дме східний вітер – чекайте на грозу;
  • шишки розкриті – буде потепління, закриті – то похолодає;
  • шишки ростуть високо на хвойних – пізно прийде зима;
  • хмари чорного кольору – до дощів.

Пам’ятні дати 20 вересня

  • 1258 рік – освячують кафедральний собор у Солсбері (Королівство Англія), який будувався 38 років;
  • 1519 рік – починається перше навколосвітнє плавання під керівництвом Фернана Магеллана;
  • 1562 рік – між Королівством Англія та лідером французьких гугенотів принцом Конде підписана угода, за якою Англія отримує Гавр в обмін на надання загонів для боротьби з католиками;
  • 1610 рік – полководець Речі Посполитої Станіслав Жолкевський захоплює Москву;
  • 1792 рік – у Королівстві Франція дозволяють розлучення;
  • 1793 рік – Комітет громадського порятунку Франції схвалює план капітана Наполеона Бонапарта з облоги Тулону (перше згадування імені Наполеона на загальнодержавному рівні);
  • 1866 рік – до складу Королівства Пруссія входять Ганновер та Франкфурт;
  • 1870 рік – завершується об'єднання Італії;
  • 1919 рік – Нестор Махно і уряд УНР укладають угоду про спільну боротьбу проти Денікіна;
  • 1926 рік – очільник синдикату американської мафії Аль Капоне дивом уникає смерті під час розстрілу його офісу в Цицеро (штат Іллінойс);
  • 1946 рік – відкривається перший Каннський кінофестиваль;
  • 1954 рік – ЕОМ виконує першу програму першою мовою програмування високого рівня Фортран;
  • 1977 рік – до ООН вступає В'єтнам;
  • 1991 рік – створюють Службу національної безпеки України (нині – СБУ);
  • 1992 рік – на референдумі більшість громадян Франції висловлюється за вступ країни до Європейського Союзу;
  • 2003 рік – на референдумі в Латвії громадяни голосують за входження країни до ЄС;
  • 2008 рік – в Україні відкривається перший IMAX кінотеатр.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають:  Василь, Іван, Іларіон, Михайло, Олег, Олександр, Федір, Тетяна.

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Теги: свята гроші свято церква православна церква релігія Україна

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