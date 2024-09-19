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МЗС Польщі запропонувало передати Крим ООН, щоб провести там «чесний референдум»

Стьопа Гафтко
glavcom.ua
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МЗС Польщі запропонувало передати Крим ООН, щоб провести там «чесний референдум»
Сікорський запропонував провести референдум в Криму
фото з відкритих джерел

У Варшаві вірять, що справедливий вихід із ситуації, котра склалась довкола анексії Криму, можна знайти, якщо цього захоче Україна та РФ

Кримський півострів, який із 2014 року перебуває під окупацією Росії, можна тимчасово передати під мандат ООН, щоб провести там згодом дійсно «чесний референдум». Із такою пропозицією виступив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час щорічної конференції YES, яка проходила в Києві.

Дипломат підкреслив, що Кримський півострів є дуже важливим стратегічним регіоном для України. Однак, він є символічно важливим для російського диктатора Володимира Путіна. Саме тому Сікорський підкреслив, що Москва та Київ не зможуть мирно домовитися про право володіння цією територію без її демілітаризації.

Радослав Томаш Сікорський, народився 23 лютого 1963 у місті Бидгощ, Польська Народна Республіка. Польський політик і державний діяч, політолог і журналіст. З 2005 року депутат Сейму (до 2007 – від партії Право і справедливість, після 2007 – від Громадянської Платформи). Міністр національної оборони Польщі (2005–2007), міністр закордонних справ Польщі в урядах Дональда Туска (2007–2014, з 2023). У 2014–2015 роках – Маршалок Сейму Польщі.

Міністр заявив, що консенсусу можна досягнути лише тоді, коли вирішення проблеми будуть прагнути обидві сторони конфлікту.

«Ми могли б передати його під мандат ООН із місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями, і таке інше… І ми могли б відкласти це на 20 років», – каже польський міністр.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що повернути Кримський півострів цілком реально.

«Звичайно, це велика військова таємниця... Ми зробимо все можливе, щоб вийти на міжнародно визнані кордони 1991 року. Ми повинні перемогти... щоб звільнити наших громадян, які перебувають на окупованих територіях, які страждають», – заявляв командувач.

Нагадаємо, Сікорський та Зеленський провели «неприємні переговори» стосовно Волині. Польща розглядає можливість тиску на Україну через питання Волинської трагедії в контексті її євроінтеграційних прагнень.

Раніше стало відомо, що Глава МЗС Польщі закликав припинити допомогу українським біженцям. На думку Сікорського, ЄС своїми діями знижує мобілізаційний потенціал Києва. 

Пізніше, під час візиту до Києва, Сікорський закликав НАТО і весь демократичний світ прискорити постачання зброї, особливо систем ППО і ПРО, які тут потрібні негайно. 

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Теги: міністр референдум Україна переговори Польща Крим

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